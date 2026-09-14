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STF define regras para acesso ao plenário em julgamento de Moraes

Só poderão entrar no plenário pessoas convidadas e o acesso de jornalistas foi barrado

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STF - Durante o julgamento de Moraes, na entrada, as pessoas autorizadas terão de passar por procedimentos de inspeção de segurança, que incluem portais detectores de metais e equipamentos de raio X.STF - Durante o julgamento de Moraes, na entrada, as pessoas autorizadas terão de passar por procedimentos de inspeção de segurança, que incluem portais detectores de metais e equipamentos de raio X. - Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

O Supremo Tribunal Federal anunciou nesta segunda-feira, que as pessoas que tiverem acesso ao plenário da Corte para o julgamento sobre o ministro Alexandre de Moraes terão seus celulares lacrados em sacolas de segurança.

Os aparelhos deverão permanecer desligados durante a sessão. Caso alguém rompa o lacre de segurança, poderá ser retirado do plenário.

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Só poderão entrar no plenário pessoas convidadas e o acesso de jornalistas foi barrado. Na entrada, as pessoas autorizadas terão de passar por procedimentos de inspeção de segurança, que incluem portais detectores de metais e equipamentos de raio X.

Além disso, parte da Esplanada dos Ministérios estará fechada em razão da sessão de julgamento.

Em nota, a Corte afirmou que o planejamento de segurança da sessão é realizado de forma integrada entre a Secretaria de Polícia Judicial, a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, o Comando Militar do Planalto, as Forças Armadas, o Gabinete de Segurança Institucional, a Agência Brasileira de Inteligência e as forças de segurança do DF.

 

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