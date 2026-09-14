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Supremo STF define rito de sessão que analisará conversas de Moraes e Vorcaro Primeiro a falar depois da abertura será o ministro André Mendonça

O Supremo Tribunal Federal (STF) divulgou há pouco o rito que será adotado durante a sessão desta terça-feira (15), que vai analisar as conversas entre o ministro Alexandre de Moraes e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro.

De acordo com o procedimento definido pelo presidente do STF, ministro Edson Fachin, a sessão será aberta às 10h.

Em seguida, a secretária da sessão fará a leitura da ata da sessão anterior da Corte, e Fachin vai realizar as saudações de praxe todos os ministros.

O ministro chamará o processo para julgamento e passará a palavra ao ministro André Mendonça.

Mendonça fará a leitura do relatório do caso. O caso chegou a Fachin após Mendonça, relator do Caso Master, informar que foram encontradas conversas entre Moraese Daniel Vorcaro durante as investigações.

Depois, a palavra será dada à Procuradoria-Geral da República (PGR). Após a manifestação da procuradoria, a votação será iniciada.

O STF não confirmou se Alexandre de Moraes poderá participar da sessão.

Mais cedo, o STF confirmou que a sessão da Corte terá transmissão ao vivo pela TV Justiça e pela internet.

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