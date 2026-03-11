A- A+

BRASIL STF determina a prisão de ex-integrantes da cúpula da PM-DF envolvidos no 8/1 após fim do processo Policiais militares foram informados pela Corregedoria da PM sobre a necessidade de se apresentarem ao Departamento de Controle e Correição nesta quarta

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a prisão definitiva dos cinco ex-integrantes do comando da Polícia Militar do Distrito Federal condenados por omissão durante os atos golpistas de 8 de janeiro de 2023, quando as sedes dos Três Poderes da República foram invadidas e depredadas por manifestantes bolsonaristas.

Marcelo Casimiro, que foi comandante do 1º Comando de Policiamento Regional, responsável pela área da Esplanada dos Ministérios, já se apresentou à Corregedoria da PM, com a certificação do cumprimento da prisão. Segundo a defesa, a Corregedoria da PM ligou para o condenado para informar sobre a necessidade de apresentação ao Departamento de Controle e Correição.



As prisões ocorrem após o trânsito em julgado do caso, que ocorreu nesta terça, e atinge, além de Marcelo: Fábio Augusto Vieira, comandante-geral no dia 8; Klepter Rosa Gonçalves, que era vice-comandante e assumiu o posto após o afastamento e prisão de Vieira, determinados depois dos atos; Jorge Naime Barreto, chefe do Departamento de Operações; e Paulo José Ferreira de Souza, subchefe do Departamento de Operações; e Marcelo Casimiro.

Os PMs foram condenados a 16 anos de prisão pelos crimes de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.

