RIO DE JANEIRO

STF determina transferência de ex-deputado TH Joias para presídio federal

O ex-deputado foi preso sob suspeita de vínculo com uma organização criminosa investigada por tráfico internacional de drogas e armas

STF determina transferência de ex-deputado TH Joias para presídio federal - Foto: Alex Ramos / Divulgação Alerj

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou a transferência do ex-deputado estadual Thiego Raimundo dos Santos, o TH Joias, do sistema penitenciário estadual do Rio para um presídio federal.

A decisão foi proferida dentro da operação que determinou a prisão do desembargador Macário Júdice Neto, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2), sob suspeita de vazamento de informações da investigação contra TH Joias. A ordem de transferência já foi comunicada às autoridades estaduais. O presídio federal tem um esquema de segurança mais rígido e maiores restrições para os detentos.

O ex-deputado foi preso sob suspeita de vínculo com uma organização criminosa investigada por tráfico internacional de drogas e armas. Ele estava no exercício do mandato de deputado estadual na Assembleia Legislativa do Rio, mas era suplente e perdeu a cadeira após a prisão, por causa do retorno do titular do cargo.
 

