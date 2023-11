A- A+

CORTE STF deve decidir nos próximos dias volta das ações penais para as turmas Demora nos julgamentos e congestionamento da pauta são as principais críticas feitas por ministros que apoiam a alteração

O Supremo Tribunal Federal (STF) deve começar a analisar nos próximos dias uma alteração em seu regimento interno que permitirá mudar a forma como as ações penais são julgadas. A ideia é fazer com que essas ações voltem a ser julgadas pelas duas turmas e não mais pelo plenário, como ocorria até 2021.

A informação sobre o julgamento em breve dessa proposta de mudança regimental foi confirmada pelo Globo com três ministros da Corte. A ideia é de que a medida seja analisada em sessão extraordinária no plenário virtual. O tema foi debatido entre os ministros durante almoço realizado nesta quarta-feira no tribunal.

A proposta que está sob a mesa dos ministros, ainda de acordo com relatos feitos ao Globo, deve manter as denúncias que já foram recebidas no plenário. A alteração deverá valer apenas para ações penais novas, que virão a ser apresentadas pela Procuradoria-Geral da República (PGR). Desta forma, as denúncias já oferecidas sobre o 8 de janeiro seguirão sendo apreciadas pelo plenário, e não pela Primeira Turma, onde atua o relator dos casos, ministro Alexandre de Moraes.

A expectativa é de que a mudança da competência para o julgamento das ações penais do plenário para as turmas tenha o apoio da ampla maioria dos ministros, que vêm criticando a demora do colegiado completo para analisar os casos. A título de exemplo, citam o julgamento da ação penal envolvendo o ex-presidente Fernando Collor, que durou de maio a junho e tomou sete sessões.

Atualmente, existem 1.375 ações penais em tramitação no STF, a maior parte delas de relatoria do ministro Alexandre de Moraes: 1.357, em razão dos processos do 8 de janeiro. As informações são do próprio Supremo.

A mudança da atribuição para julgar ações penais foi adotada em outubro de 2020, por iniciativa do presidente do STF, Luiz Fux. Essa alteração mandou todos os casos da Operação Lava-Jato, que antes eram analisados pela Segunda Turma, para o plenário. A nova regra foi debatida administrativamente pela Corte e, na época, foi vista como uma saída para mitigar os resultados desfavoráveis à operação que se acumulavam no órgão fracionado, na época de perfil mais garantista.

Nos bastidores, ministros avaliam que em 2020 havia um contexto favorável para a medida adotada por Fux, quando o Supremo ainda lidava com os impactos da Lava-Jato. Para esses magistrados, a transferência para o plenário "fazia sentido". Mesmo assim, uma parte dos integrantes da Corte teceu uma série de críticas à mudança que, na prática, retirou poder do colegiado.

Veja também

São Paulo Greve em SP: veja as idas e vindas do discurso de Tarcísio sobre privatizações