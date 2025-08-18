Seg, 18 de Agosto

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda18/08/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
JUSTIÇA

STF deve terminar nesta semana julgamento de Carla Zambelli por porte ilegal de arma

Quatro ministros ainda não votaram, entres eles de Luiz Fux e André Mendonça

Reportar Erro
Carla Zambelli na Câmara em foto de arquivoCarla Zambelli na Câmara em foto de arquivo - Foto: Michel Jesus/Câmara dos Deputados

O Supremo Tribunal Federal (STF) deve concluir nesta semana o julgamento da ação penal em que a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) é por porte ilegal de arma e constrangimento ilegal. Já há maioria de seis votos a um para condená-la a cinco anos e três meses de prisão, mas faltam o voto de quatro ministros. 

O julgamento ocorre no plenário virtual e está programado para durar até sexta-feira. Até lá, algum dos ministros ainda pode vista (mais tempo para análise) ou destaque (enviando o caso para o plenário físico). 

Entre os ministros que ainda irão votar estão André Mendonça, que votou contra o recebimento da denúncia contra Zambelli, e Luiz Fux, que recentemente passou a divergir a maioria do STF em casos envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Também ainda irão se manifestar o atual e o próximo presidente do STF, Luís Roberto Barroso e Edson Fachin. 

Além desse julgamento em andamento, Zambelli já foi condenado em outro caso no STF, a 10 anos de prisão. por invadir o sistema eletrônico do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em 2023. Ela foi presa na Itália devido a esse processo e um pedido de extradição será analisado. 

 

Leia também

• Advogado de Zambelli afirma que a deputada "não se opõe a cumprir pena no Brasil"

• Nunes Marques diverge da maioria do STF e vota contra condenação de Carla Zambelli

• STF retoma julgamento de Zambelli por porte ilegal de arma; já há maioria pela condenação

Já na ação penal que ainda está sendo analisada Zambelli é acusada pelo episódio em que apontou uma arma para um homem em uma rua de São Paulo, na véspera do segundo turno das eleições de 2022. 

O relator, Gilmar Mendes, votou pela condenação e foi acompanhado até agora por Cármen Lúcia, Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cristiano Zanin e Dias Toffoli. 

Nunes Marques, que tinha pedido vista do julgamento em março, votou na sexta-feira e abriu uma divergência. Para o ministro, não houve crime, apenas um ilícito administrativo da parlamentar.

Quando a denúncia contra Zambelli foi recebida, em 2023, apenas Nunes Marques e André Mendonça votaram contra. Na época, os dois ministros consideraram que o caso não deveria ser analisado pelo STF. 

Já o ministro Luiz Fux virou uma esperança de bolsonaristas na ação penal da trama golpista, que será julgada em setembro pelo STF. Em julho, ele foi o único ministro da Primeira Turma a divergir das medidas cautelares impostas por Alexandre de Moraes a Bolsonaro, entre elas o uso de tornozeleira eletrônica.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter