supremo tribunal STF encerrará sessão mais cedo para 'diálogo' entre ministros, diz Fachin PF entregou ao presidente do Supremo relatório sobre celular de Vorcaro que teria identificado menções ao nome do ministro Dias Toffoli em mensagens encontradas no aparelho

Em meio à crise do caso Master, o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, afirmou no início da sessão de julgamentos que haverá um "diálogo" entre os ministros ainda nesta quinta-feira. Fachin não detalhou o assunto do "diálogo", mas explicou que a sessão seria reduzida para que os ministros se reúnam.

Nesta semana, a PF entregou ao presidente do STF, ministro Edson Fachin, um relatório pericial sobre o celular de Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, que teria identificado menções ao nome do ministro Dias Toffoli em mensagens encontradas no aparelho.

A informação foi inicialmente relatada por veículos como UOL e confirmada pelo Globo. Após esse encaminhamento, um pedido de suspeição contra Toffoli foi aberto na Corte.

Na quarta-feira, em nota, o gabinete de Toffoli afirmou ter recebido um "pedido de declaração de suspeição" elaborado pela PF para se afastar da relatoria do caso do Banco Master, mas tratou o relatório entregue a Fachin como baseado em "ilações".

"O gabinete do Ministro Dias Toffoli esclarece que o pedido de declaração de suspeição apresentado pela Polícia Federal trata de ilações. Juridicamente, a instituição não tem legitimidade para o pedido, por não ser parte no processo, nos termos do artigo 145, do Código de Processo Civil. Quanto ao conteúdo do pedido, a resposta será apresentada pelo Ministro ao Presidente da Corte", diz a nota.

