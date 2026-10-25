eleições 2026
STF estende horário de votação até as 19h em todo o Brasil
Decisão foi do ministro Cristiano Zanin
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Cristiano Zanin estendeu o horário de votação até as 17h em todo o Brasil.
O pedido de extensão do horário foi feito pela coligação "Brasil Pronto Pra Mais", do presidente e candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
Segundo a coligação, os eleitores dos estados do Piauí, Paraíba, Paraná, Pará, Rio de Janeiro, São Paulo, Alagoas, Pernambuco e Roraima foram afetados devido a problemas no deslocamento de eleitores até o local de votação.
Mais informações em breve.