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eleições 2026

STF estende horário de votação até as 19h em todo o Brasil

Decisão foi do ministro Cristiano Zanin

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O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF)O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF) - Foto: Rosinei Coutinho/SCO/STF

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Cristiano Zanin estendeu o horário de votação até as 17h em todo o Brasil. 

O pedido de extensão do horário foi feito pela coligação "Brasil Pronto Pra Mais", do presidente e candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Segundo a coligação, os eleitores dos estados do Piauí, Paraíba, Paraná, Pará, Rio de Janeiro, São Paulo, Alagoas, Pernambuco e Roraima foram afetados devido a problemas no deslocamento de eleitores até o local de votação.
 

Mais informações em breve.

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