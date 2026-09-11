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CRISE NO STF STF estuda esquema de segurança para sessão sobre crise nos moldes de julgamentos da trama golpista Previsão, até o momento, é que a sessão seja aberta

O Supremo Tribunal Federal (STF) avalia adotar um esquema reforçado de segurança para a sessão extraordinária marcada para a próxima terça-feira, dia 15, quando os ministros vão analisar os desdobramentos da crise que envolve integrantes da própria Corte.

A previsão, até o momento, é que a sessão seja aberta, mas com um modelo de controle de acesso semelhante ao adotado pelo tribunal nos julgamentos relacionados aos ataques de 8 de Janeiro de 2023.

O GLOBO apurou que o Supremo já trabalha com a perspectiva de uma sessão que exigirá atenção especial diante da repercussão e da sensibilidade do julgamento. Por ora, não há decisão de fechar o plenário ao público. A tendência é manter a sessão aberta, com medidas para controlar a circulação e o acesso às dependências da Corte.

Nos julgamentos dos réus pelos atos de 8 de Janeiro, o Supremo adotou medidas especiais de segurança e controle de acesso ao plenário, inclusive com credenciamento prévio. A referência a esse modelo indica que a Corte se prepara para uma sessão fora da rotina, embora os detalhes do esquema para terça-feira ainda estejam em definição.

A sessão foi convocada pelo presidente do STF, Edson Fachin, em meio às medidas adotadas para tentar conter a escalada da crise interna. O plenário deverá analisar o relatório da Polícia Federal que reúne mensagens atribuídas ao banqueiro Daniel Vorcaro e que contém referências ao ministro Alexandre de Moraes. Fachin decidiu levar o tema ao colegiado após uma sequência de questionamentos sobre a forma como o material foi obtido e conduzido.

A convocação faz parte de um conjunto de decisões tomadas por Fachin nos últimos dias para centralizar na Presidência do Supremo a administração da crise. O presidente também suspendeu o andamento de procedimentos relacionados a integrantes da Corte e revogou a designação de Moraes para a condução do inquérito das fake news, preservando os atos praticados até então.

A preparação de um esquema especial de segurança ocorre num momento em que o tribunal tenta reduzir a temperatura da crise. Nesta quinta-feira, Fachin cancelou uma sessão extraordinária que seria realizada pelo plenário. Também foi adiado o pronunciamento que Moraes faria pela manhã. Nos bastidores, uma ala do STF recebeu com alívio o adiamento da fala, sob a avaliação de que uma manifestação do ministro neste momento poderia ampliar a tensão interna.

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