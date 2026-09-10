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Julgamentos STF fica sete dias sem julgamentos presenciais e adia análise sobre ITBI e ICMS Cancelamento de uma sessão de julgamentos é atípico, mas já ocorreu em situações em que não havia quórum para julgamentos

Com o cancelamento da sessão plenária da tarde desta quinta, o Supremo Tribunal Federal passa uma semana sem encontros públicos dos ministros para o julgamento de processos.

Na terça-feira, foi cancelada sessão da Segunda Turma da Corte, após impasse envolvendo o afastamento do diretor-geral da Polícia Federal Andrei Passos Rodrigues.

Ontem, a sessão do pleno foi cancelada em meio a um embate de decisões liminares. Hoje, o cancelamento foi anunciado após o ministro Alexandre de Moraes indicar que faria um pronunciamento público, mas depois adiar o informe.

Na sessão desta tarde, o STF seguiria com julgamento que vai definir se imobiliárias devem pagar o Imposto de Transferência de Bens Imóveis (ITBI) ao transferir bens e direitos para formar ou aumentar o próprio capital social.

Entre os outros itens que constavam da lista de processos a serem enfrentados pelos ministros nesta tarde está o que discute a inclusão de créditos presumidos de ICMS na base de cálculo do PIS/Cofins e a discussão de ações sobre acesso a informações sigilosas em investigações.

Já na sessão de ontem, o STF retomaria julgamento sobre a contribuição social de produtores rurais ao Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural (Funrural) - a qual incide sobre a receita obtida com a comercialização da produção.

A ação discute se cabe à empresa que adquiriu os produtos agrícolas e pecuários a responsabilidade pelo recolhimento da contribuição social dos produtores rurais.

O caso estava pautado para semana passada, mas a análise acabou adiada por indicação do relator Gilmar Mendes.

Como mostrou o GLOBO, o cancelamento de uma sessão de julgamentos é atípico, mas já ocorreu em situações em que não havia quórum para julgamentos, por ministros estarem fora de Brasília, ou em recessos informais causados por feriados durante a semana.

A primeira vez em que o STF cancelou uma sessão ordinária foi em 25 de fevereiro de 1891, segundo o livro de atas do arquivo do STF. O cancelamento se deu por falta de quórum regimental.

Conforme o regimento interno, é necessária a presença de sete ministros para a realização de julgamentos em Plenário.

O segundo cancelamento de sessão ordinária no STF só ocorreu 112 anos depois, em maio de 2003, também por falta de quórum - havia três vagas em aberto no Tribunal e três outros ministros faltaram, justificadamente.

Na época, o então presidente da Corte, Marco Aurélio Mello, chegou a fazer um apelo para que o Senado avaliasse nomes indicados ao STF.

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