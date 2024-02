STF forma maioria para condenar mais 12 pessoas pelo 8 de Janeiro

A- A+

O Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria para condenar mais 12 pessoas pelos atos golpistas do 8 de janeiro. Ainda não há maioria para definir as penas.

O relator, Alexandre de Moraes, votou para estabelecer penas entre 12 e 17 anos. Ele foi seguido integralmente pelos ministros Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Luiz Fux.

Cristiano Zanin concordou com as condenações, mas divergiu do tamanho das penas. Ele foi acompanhado por Edson Fachin.

