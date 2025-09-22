A- A+

STF forma maioria para definir que apenas Corte autorize ações em espaços do Legislativo

O Supremo Tribunal Federal ( STF) formou maioria para definir que apenas a Corte tem competência para autorizar medidas de busca e apreensão em gabinetes parlamentares e imóveis funcionais.

O julgamento ocorre no plenário virtual e está programado para durar até a próxima sexta-feira, mas seis ministros já votaram nesse sentido. Até o término, algum ministros ainda pode pedir vista ou destaque.

O relator, ministro Cristiano Zanin, foi acompanhado até agora por Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Flávio Dino, Dias Toffoli e Cármen Lúcia.

A ação foi proposta pela Mesa Diretora do Senado e reacende o debate sobre a autonomia do Legislativo e o alcance das decisões judiciais em espaços institucionais. O julgamento acontece em meio a iniciativas do Congresso para ampliar a blindagem de parlamentares e discutir uma anistia relacionadas aos atos de 8 de janeiro.



O caso analisado tem origem na Operação Métis, deflagrada em 2016, que investigava supostas ações de contrainteligência por parte da Polícia Legislativa para obstruir apurações da Operação Lava-Jato. Embora arquivada, a operação levantou questionamentos sobre a legalidade de decisões tomadas por juízes de primeira instância.

Cristiano Zanin argumentou que medidas cautelares em locais ligados ao exercício da função parlamentar podem afetar diretamente a independência do mandato. “Mesmo que o parlamentar não seja alvo direto, a apreensão de documentos ou equipamentos repercute sobre sua atividade”, afirmou.

Alexandre de Moraes foi o único até agora a apresentar voto separado. O ministro reforçou a necessidade de equilíbrio institucional e argumentou que a supervisão do STF garante o respeito ao devido processo legal e às prerrogativas parlamentares.

“É preciso evitar práticas de guerrilha entre os Poderes. A atuação harmônica e respeitosa é essencial para preservar a confiança da sociedade”, disse.

