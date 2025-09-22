STF forma maioria para definir que apenas Corte autorize ações em espaços do Legislativo
Ministros analisam ação apresentada pelo Senado após busca e apreensão
O Supremo Tribunal Federal ( STF) formou maioria para definir que apenas a Corte tem competência para autorizar medidas de busca e apreensão em gabinetes parlamentares e imóveis funcionais.
O julgamento ocorre no plenário virtual e está programado para durar até a próxima sexta-feira, mas seis ministros já votaram nesse sentido. Até o término, algum ministros ainda pode pedir vista ou destaque.
O relator, ministro Cristiano Zanin, foi acompanhado até agora por Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Flávio Dino, Dias Toffoli e Cármen Lúcia.
A ação foi proposta pela Mesa Diretora do Senado e reacende o debate sobre a autonomia do Legislativo e o alcance das decisões judiciais em espaços institucionais. O julgamento acontece em meio a iniciativas do Congresso para ampliar a blindagem de parlamentares e discutir uma anistia relacionadas aos atos de 8 de janeiro.
Leia também
• Gilmar exalta apoio ao STF em manifestações: 'Brasil reafirma que não há espaço para retrocessos'
• Prisão domiciliar a Bolsonaro: de Collor a Eduardo Cunha, STF tem precedente após ida à cadeia
• Antes de assumir presidência do STF, Fachin visita papa Leão XIV
O caso analisado tem origem na Operação Métis, deflagrada em 2016, que investigava supostas ações de contrainteligência por parte da Polícia Legislativa para obstruir apurações da Operação Lava-Jato. Embora arquivada, a operação levantou questionamentos sobre a legalidade de decisões tomadas por juízes de primeira instância.
Cristiano Zanin argumentou que medidas cautelares em locais ligados ao exercício da função parlamentar podem afetar diretamente a independência do mandato. “Mesmo que o parlamentar não seja alvo direto, a apreensão de documentos ou equipamentos repercute sobre sua atividade”, afirmou.
Alexandre de Moraes foi o único até agora a apresentar voto separado. O ministro reforçou a necessidade de equilíbrio institucional e argumentou que a supervisão do STF garante o respeito ao devido processo legal e às prerrogativas parlamentares.
“É preciso evitar práticas de guerrilha entre os Poderes. A atuação harmônica e respeitosa é essencial para preservar a confiança da sociedade”, disse.