TRAMA GOLPISTA STF inicia interrogatórios com réus lado a lado: Bolsonaro fica entre seu advogado e o de Heleno Audiência começou com interrogatório de Mauro Cid

A disposição dos sete réus que serão interrogados a partir desta segunda-feira no âmbito do julgamento da trama golpista no Supremo Tribunal Federal (STF) obriga que a maioria deles fique ao lado do advogado de outro réu. O ex-presidente Jair Bolsonaro, por exemplo, é ladeado pelo seu advogado, Celso Vilardi, à esquerda, e pelo advogado Matheus Milanez, que faz a defesa do general Augusto Heleno, à sua direita.



O STF iniciou nesta segunda-feira a etapa de interrogatórios dos réus da trama golpista. Os depoimentos são conduzidos pelo relator da ação penal, ministro Alexandre de Moraes. O primeiro a falar é Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Além de Moraes, o ministro Luiz Fux, integrante da Primeira Turma, também está presente e fará perguntas.



Os interrogatórios ocorrem na sala da Primeira Turma do STF, e todos os réus participam presencialmente, com exceção do ex-ministro Walter Braga Netto, que está preso preventivamente, no Rio de Janeiro, e por isso acompanha por videoconferência.

Durante a sessão, Moraes ocupa a cadeira da presidência da Primeira Turma. Os réus estão lado a lado, acompanhados dos advogados. Quando um interrogado é chamado, o acusado senta em uma mesa localizada à frente dos demais.

Serão interrogados ao todo os oitos réus do primeiro núcleo da trama golpista. Além de Bolsonaro, Cid e Braga Netto, fazem parte do grupo os ex-ministros Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional), Anderson Torres (Justiça) e Paulo Sério Nogueira (Defesa), o ex-comandante da Marinha Almir Garnier Santos e o deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ).

