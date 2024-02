STF intima Gustavo Gayer por racismo contra Silvio Almeida e injúria em fala sobre Lula

A ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF) intimou nesta sexta-feira o deputado federal Gustavo Gayer (PL-GO) a prestar esclarecimentos em uma denúncia de racismo contra o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, e injúria ao presidente Lula (PT). Segundo a notificação, o parlamentar tem o prazo de quinze dias para oferecer respostas à Corte.

O bolsonarista é processado por uma fala que proferiu durante uma entrevista a um podcast em junho do ano passado. Na ocasião, o apresentador do programa, Rodrigo Arantes, comparou o QI da população da África ao de macacos.

Gayer, por sua vez, concordou e fez uma declaração sobre a capacidade cognitiva dos africanos:

Após a repercussão, as deputadas federais do PSOL Erika Hilton (SP), Luciene Cavalcante (SP), Célia Xakriabá (MG) e Talíria Petrone (RJ) acionaram a Procuradoria-Geral da República (PGR), que ofereceu denúncia ao STF em novembro.





Na peça encaminhada ao STF, a PGR afirma que Gayer induziu e incitou “a discriminação e o preconceito de raça, cor e procedência nacional”.

“Gustavo Gayer Machado de Araújo vinculou a afrodescendência de Silvio Luiz de Almeida a uma suposta inferioridade do quociente de inteligência dos povos africanos e afrodescendentes, sustentadas dias antes no podcast 3 irmãos, reafirmando ser essa a causa das ditaduras, geradora, inclusive, de um "analfabetismo funcional" do Ministro de Estado dos Direitos Humanos e da Cidadania, reforçando estigmas reprodutores de inferioridade contra minoras raciais”, diz trecho.