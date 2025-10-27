A- A+

CONDENAÇÕES STF já condenou 11 militares por trama golpista; número pode chegar a 21 Com o julgamento dos núcleos 2 e 3 nos próximos meses, podem ser responsabilizados um total de 21 membros das Forças Armadas

Dos 15 réus já condenados pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) na esteira da trama golpista, 11 são militares.

Com o julgamento dos núcleos 2 e 3 nos próximos meses, podem ser responsabilizados um total de 21 membros das Forças Armadas, entre integrantes da ativa e da reserva.

Até o momento, foram condenados os réus do núcleo 1, chamado de central ou crucial, e 4, tido como o grupo da desinformação. No primeiro, seis dos oito réus eram militares e, no segundo, cinco

Além da condenação pelo STF, o Superior Tribunal Militar (STM) vai julgar se eles devem também perder a patente.

A Constituição Federal de 1988 prevê que militares condenados a penas privativas de liberdade maiores de dois anos devem ser submetidos a um julgamento na Justiça Militar para avaliar se são "indignos" para exercer o oficialato.

A regra está prevista no artigo 142 da Constituição, que disciplina a atuação das Forças Armadas, e vale tanto para oficiais da ativa quanto da reserva.

A análise dos casos por parte do STM deve ocorrer após o trânsito em julgado das ações, quando não cabem mais recursos e a condenação se torna definitiva. A princípio, o único que não será julgado é o tenente-coronel Mauro Cid, que foi sentenciado a dois anos em regime aberto e, segundo a defesa, pediu dispensa do Exército.

Como mostrou o Estadão, a prática no Superior Tribunal Militar tem sido reconhecer a perda das patentes nesses julgamentos. No entanto, será a primeira vez que generais serão julgados.

O tribunal é formado por 15 ministros, dez militares e cinco civis, e a decisão sobre a manutenção ou perda do oficialato é tomada no plenário.

No total, o STF aceitou a denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) contra 31 pessoas, militares e civis, por crimes como tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado, deterioração de patrimônio tombado e participação em organização criminosa armada.

O último julgamento foi concluído na última terça-feira, 21, com a condenação dos sete réus do núcleo 4. Ainda precisam ser julgados os núcleos 2, nos dias 9, 10, 16 e 17 de dezembro; e 3, composto em sua maioria pelos militares "kids pretos", nos dias 11, 12, 18 e 19 de novembro.

Militares condenados nos núcleos 1 e 4:

- Jair Messias Bolsonaro, ex-presidente da República, condenado a 27 anos e 3 meses de prisão;

- Walter Braga Netto, general da reserva, ex-ministro da Casa Civil e da Defesa, condenado a 26 anos de prisão;

- Mauro Cid, tenente-coronel e ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, condenado a 2 anos em regime aberto;

- Paulo Sérgio Nogueira, general e ex-ministro da Defesa, condenado a 19 anos de prisão;

- Augusto Heleno, general e ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), condenado a 21 anos de prisão;

- Almir Garnier, almirante e ex-comandante da Marinha, condenado a 24 anos de prisão;

- Ailton Gonçalves Moraes Barros, capitão reformado do Exército, condenado a 13 anos e 6 meses de prisão;

- Ângelo Martins Denicoli, major da reserva do Exército, condenado a 17 anos de prisão;

- Giancarlo Gomes Rodrigues, subtenente do Exército e ex-servidor da Abin, condenado a 14 anos de prisão;

- Guilherme Marques Almeida, tenente-coronel do Exército, condenado a 13 anos e 6 meses de prisão;

- Reginaldo Vieira de Abreu, coronel do Exército, condenado a 15 anos e 6 meses de prisão.

Militares dos núcleos 2 e 3 que aguardam julgamento:

- Mário Fernandes, general do Exército;

- Bernardo Romão Corrêa Netto, coronel do Exército;

- Estevam Cals Theophilo Gaspar de Oliveira, general da reserva;

- Fabrício Moreira de Bastos, coronel do Exército;

- Hélio Ferreira Lima, tenente-coronel do Exército;

- Márcio Nunes de Resende Jr., coronel do Exército;

- Rafael Martins de Oliveira, tenente-coronel do Exército;

- Rodrigo Bezerra de Azevedo, tenente-coronel do Exército;

- Ronald Ferreira de Araújo Jr., tenente-coronel do Exército;

- Sérgio Ricardo Cavaliere de Medeiros, tenente-coronel do Exército.





Veja também