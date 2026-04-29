Qua, 29 de Abril

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta29/04/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Supremo Tribunal Federal

STF: Jorge Messias chega ao Senado para sabatina na CCJ da Casa

Previsão é que a sabatina comece às 9h

Reportar Erro
Advogado-geral da União, Jorge Messias - Foto: José Cruz/Agência Brasil

O advogado-geral da União Jorge Messias chegou pouco antes das 9h desta quarta-feira, 29, ao Senado para a sabatina na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) por uma vaga ao Supremo Tribunal Federal (STF). Ao ser questionado por jornalistas sobre sua expectativa, Messias respondeu: "Deus abençoe vocês". Ele chegou ao Senado com um exemplar da Constituição de 1988 e estava acompanhado do ministro da Defesa, José Múcio. A previsão é que a sabatina comece às 9h.

Reportar Erro

Newsletter