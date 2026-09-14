Seg, 14 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda14/09/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Justiça

STF julga Alexandre de Moraes nesta terça (15); saiba onde acompanhar

Corte vai decidir se abre investigação contra ministro por envolvimento com Vorcaro

Reportar Erro
Ministros no plenário do Supremo Tribunal Federal Ministros no plenário do Supremo Tribunal Federal  - Foto: Rosinei Coutinho/STF

A sessão extraordinária do Supremo Tribunal Federal (STF) que vai decidir sobre a abertura de uma investigação contra o ministro Alexandre de Moraes será realizada nesta terça (15).

Convocada pelo presidente da corte, ministro Edson Fachin, a plenária será a primeira da história em que o colegiado decide abertamente sobre a abertura de inquérito contra um dos seus integrantes. 

A sessão será aberta e está marcada para iniciar às 10h. O plenário estará aberto para quem quiser acompanhar presencialmente, mas somente pessoas credenciadas previamente poderão ter acesso ao local. Além disso, o julgamento poderá ser acompanhado por meio da TV Justiça e pela transmissão oficial do STF no YouTube.  

Caso Vorcaro
O julgamento de Alexandre de Moraes é motivado pela relação do ministro com o banqueiro, fundador do Banco Master, Daniel Vorcaro.

O empresário está envolvido num escândalo de fraude financeira e corrupção, que culminaram na liquidação do Banco Master. 

A repercussão de mensagens entre Moraes e Vorcaro causaram uma exposição negativa do STF, o que levou o presidente Edson Fachin a assumir o caso e convocar a sessão deliberativa. O colegiado de ministros decidirá se há elementos que justificam a abertura de uma investigação contra Moraes ou se irão arquivar o caso. 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter