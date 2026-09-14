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Justiça STF julga Alexandre de Moraes nesta terça (15); saiba onde acompanhar Corte vai decidir se abre investigação contra ministro por envolvimento com Vorcaro

A sessão extraordinária do Supremo Tribunal Federal (STF) que vai decidir sobre a abertura de uma investigação contra o ministro Alexandre de Moraes será realizada nesta terça (15).

Convocada pelo presidente da corte, ministro Edson Fachin, a plenária será a primeira da história em que o colegiado decide abertamente sobre a abertura de inquérito contra um dos seus integrantes.

A sessão será aberta e está marcada para iniciar às 10h. O plenário estará aberto para quem quiser acompanhar presencialmente, mas somente pessoas credenciadas previamente poderão ter acesso ao local. Além disso, o julgamento poderá ser acompanhado por meio da TV Justiça e pela transmissão oficial do STF no YouTube.

Caso Vorcaro

O julgamento de Alexandre de Moraes é motivado pela relação do ministro com o banqueiro, fundador do Banco Master, Daniel Vorcaro.

O empresário está envolvido num escândalo de fraude financeira e corrupção, que culminaram na liquidação do Banco Master.

A repercussão de mensagens entre Moraes e Vorcaro causaram uma exposição negativa do STF, o que levou o presidente Edson Fachin a assumir o caso e convocar a sessão deliberativa. O colegiado de ministros decidirá se há elementos que justificam a abertura de uma investigação contra Moraes ou se irão arquivar o caso.

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