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Supremo STF: julgamento histórico de Moraes terá grupos divididos na corte Expectativa é pelos votos de Fachin e Carmem Lúcia, considerados isentos

Os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) se reúnem hoje, pela primeira vez, para deliberar publicamente sobre a abertura de investigação contra um integrante da Corte.

O ministro Alexandre de Moraes estará no centro do julgamento, convocado pelo ministro-presidente Edson Fachin, após a crise causada pela repercussão de mensagens entre o magistrado e o ex-banqueiro e fundador do Banco Master, Daniel Vorcaro, acusado de fraudes bilionárias e corrupção.

No julgamento, Fachin deverá ser o primeiro a votar, por ter trazido para si a relatoria do caso. A manifestação do magistrado é aguardada com expectativa, pela independência em relação aos grupos formados em torno dos dois principais envolvidos na crise, Moraes e o ministro André Mendonça. Carmem Lúcia também é vista como isenta, e atrairá a atenção para o seu voto.

Moraes deve contar com o apoio dos ministros Flávio Dino, Gilmar Mendes e Cristiano Zanin, enquanto Mendonça deve receber o reforço de Nunes Marques e Luiz Fux.

Quantos ministros irão participar do julgamento ainda não está claro. Isso porque Dias Toffoli, por exemplo, se declarou suspeito no julgamento da manutenção da prisão de Vorcaro e admitiu ser sócio de uma empresa que vendeu participação em um resort para um fundo ligado ao banqueiro, quando abriu mão da relatoria do Caso Master.

Ministros ligados a Moraes podem pedir vista e adiar o fim do julgamento, ainda assim, os magistrados alinhados com Mendonça poderão antecipar o voto. A estratégia desse grupo é mostrar que há maioria para autorizar um inquérito contra Moraes e evitar que a decisão seja adiada para após a eleição, mantendo a mobilização social em torno do tema.

Nos bastidores, há expectativa para que no início da sessão sejam levantadas questões de ordem para declarar Moraes e o ministro André Mendonça suspeitos, impedindo-os de participar da votação.

O plenário terá a presença apenas de pessoas previamente credenciadas. A proibição de entrada da imprensa pela presidência foi questionada pelo ministro Flávio Dino. Apesar da restrição, o STF vai manter o acesso de jornalistas que já fazem a cobertura diária das atividades da Corte à sala de imprensa. Além disso, disponibilizará telões, cadeiras e mesas na área externa para os demais profissionais que comparecerão para acompanhar a sessão.

Entenda

Antes de analisar a abertura do inquérito contra Moraes, porém, o Tribunal irá julgar se Mendonça agiu dentro da legalidade ao solicitar à Polícia Federal (PF) um relatório sobre a relação entre Moraes e Vorcaro.

A apresentação do documento por Mendonça sem assinatura ou registro do órgão policial criou uma crise com Alexandre de Moraes, que chegou a encaminhar um pedido de investigação contra Mendonça por vazamento de dados, abuso de autoridade e improbidade.

Antes, Mendonça retirou parcialmente o sigilo dos relatórios da PF que revelaram um contrato de R$ 131 milhões entre o escritório da esposa de Moraes, Viviane Barci de Moraes, com Vorcaro. Além disso, o documento apontou também o envolvimento do procurador-geral da República, Paulo Gonet, em conversas com o banqueiro.

Gonet chegou a pedir a Edson Fachin o arquivamento do relatório, que considerou ser ilegal. Após Moraes pedir que Mendonça fosse investigado, o que se viu foi uma série de ofícios e decisões que agravaram o ambiente de crise no Supremo. O presidente Edson Fachin interveio e autuou o caso sobre o relatório da PF como procedimento autônomo e expediu ofícios aos ministros, à PF e à Procuradoria-Geral da República solicitando pronunciamentos.

A decisão de Mendonça pelo afastamento do diretor da PF, Andrei Rodrigues, e a reintegração dele ao cargo pelo ministro Flávio Dino gerou um novo desgaste no STF. Fachin suspendeu as decisões e avocou para si a relatoria de investigações contra membros da corte e o inquérito das fake news, conduzido por Alexandre de Moraes nos últimos sete anos.



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