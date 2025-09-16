A- A+

STF STF libera Celsinho da Vila Vintém da prisão Acusado passa a cumprir pena em regime domiciliar com uso de tornozeleira

O Supremo Tribunal Federal (STF) liberou na segunda-feira (15) a saída de Celso Luiz Rodrigues, também conhecido como Celsinho da Vila Vintém, do Complexo Penitenciário de Gericinó. O acusado de 64 anos, é apontado como um dos fundadores da facção criminosa Amigos dos Amigos (ADA).

O ministro Sebastião Reis Júnior se baseou em “razões humanitárias e excepcionais” para a transferência de Celsinho, que cumprirá pena em casa com uso de tornozeleira eletrônica.

A justificativa da defesa foi a de que sua permanência na unidade prisional dificultaria o tratamento para as diversas doenças. Isso porque, Celsinho sofre de hipertensão, diabetes tipo 2, dislipidemia e diverticulite aguda.

Dessa forma, Celsinho da Vila Vintém poderá cumprir pena em liberdade. Além disso, ele também terá permissão para a visitar a esposa, Deise Mara de Souza Rodrigues, que está com metástase de um câncer, durante consultas hospitalares.

