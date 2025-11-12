A- A+

Justiça STF: Lula quer conversar com Pacheco, Bruno Dantas e ministros do STF antes de anunciar substituto De acordo com ministros do entorno presidencial, o advogado-geral da União, Jorge Messias, se mantém como o nome favorito de Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva indicou a auxiliares que, além do senador Rodrigo Pacheco, pretende conversar com o ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) Bruno Dantas e fazer uma nova rodada de encontros com ministros do Supremo Tribunal Federal antes de anunciar seu indicado a vaga de Luis Roberto Barroso.

Pacheco e Dantas também são cotados à vaga, mas de acordo com ministros do entorno presidencial, o advogado-geral da União, Jorge Messias, se mantém como o nome favorito de Lula.

Há três semanas, o presidente conversou com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), e adiou a escolha do substituto de Barroso para que amarrar melhor a indicação. A preocupação é que Messias sofra resistências no Senado, uma vez que o nome preferido da maioria dos parlamentares é de Pacheco, que já presidiu a Casa por dois mandatos.

A expectativa do entorno de Lula é que o ambiente político se torne mais favorável à indicação de Messias no Senado. Os encontros que Lula pretende realizar, segundo esses ministros, não teriam tom de consulta sobre o nome, mas de um movimento para azeitar sua escolha junto a Corte e ao Senado.

Em outubro, Lula esteve com ministros do Supremo tratando da sua indicação a Corte. Jantou com Barroso e, em outra ocasião, recebeu os ministros do STF Flávio Dino, Cristiano Zanin, Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, além do titular da Justiça, Ricardo Lewandowski.

Quanto a Pacheco e Dantas, Lula pretende fazer um gesto a ambos, explicando as razões de sua escolha. Em Belém, Lula chegou a encontrar Bruno Dantas durante a COP, mas de acordo com relatos, ambos não trataram deste assunto.

Quando optou pelo nome de Flavio Dino para vaga de Rosa Weber, em novembro de 2023, Lula chamou Messias, na época também candidato a vaga, para comunicar ao ministro que ele havia sido preterido naquele momento.

O presidente retornou de Belém na segunda-feira à noite após dez dias na capital paraense, onde participou de eventos preparatórios e da abertura da COP 30. De volta a Brasília, a definição do substituto de Barroso é um dos principais temas à espera de uma decisão do petista.

Na segunda-feira, o líder do governo na Casa, Jaques Wagner (PT-BA), afirmou, em Belém, que Lula deveria encontrar Pacheco ainda nesta semana e que ele não via chance de recuo quando a escolha por Messias:

— O presidente Lula deve, na volta (de Belém a Brasília), que deve ser amanhã, portanto, talvez na quarta-feira, ter mais um diálogo com o senador Rodrigo Pacheco para anunciar [o nome ao STF]. Eu sinceramente creio que o nome está lançado. Não vejo reversão — afirmou Wagner.

Outro nome próximo a Lula, o presidente do PT, Edinho Silva, afirmou que a estratégia de Lula para a construção política do seu indicado é valorizar a Senado. Ele defendeu a indicação de Messias e disse que Lula saberá "o momento ideal de tomar a decisão":

— Na minha avaliação, um dos maiores juristas hoje do país. Muito preparado, com capacidade de diálogo com a sociedade como um todo. E é evangélico, não esconde, se assume, tem orgulho de ser. Claro que ter um evangélico no STF equilibra também a forma de pensamento, as concepções de sociedade. É um fator a mais para um jurista extremamente competente — afirmou nesta terça-feira em Belém à Record News.

Veja também