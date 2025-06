STF mantém decisão que encerrou dois inquéritos contra governador do Rio de Janeiro

A- A+

A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) negou, por unanimidade, um recurso da Procuradoria-Geral da República (PGR) e manteve a decisão de encerrar dois inquéritos contra o governador do Rio, Cláudio Castro, que tramitavam no Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Leia também • PSOL pede para STF suspender decisão que derrubou decreto do IOF

Relator do caso, o ministro André Mendonça havia determinado o trancamento das investigações em outubro do ano passado. A PGR recorreu da decisão, mas o recurso foi negado pela Segunda Turma. Acompanharam Mendonça os ministros Gilmar Mendes, Nunes Marques, Dias Toffoli e Edson Fachin. O julgamento ocorreu no plenário virtual, entre os dias 13 e 24 de junho.

Mendonça entendeu que violações cometidas durante o processo de investigação provocaram a nulidade. Os inquéritos miravam supostos esquemas de corrupção em projetos de assistência social no Rio de Janeiro e na Fundação Leão XIII, o que Castro nega.

Uma das irregularidades apontadas pelo relator é a condução por membros do Ministério Público do Rio de uma negociação de um acordo de delação premiada sabendo que Cláudio Castro poderia ser implicado. Por ser governador, uma investigação que o envolvesse deveria ser conduzida pela PGR.

Para o ministro, os procuradores "buscavam conscientemente a apuração de fatos em relação ao governador" quando se reuniram com Marcus Vinícius de Azevedo, ex-assessor de Castro, mesmo sabendo da necessidade de respeitar o foro privilegiado. Posteriormente, o caso foi enviado à PGR.

"Não apenas a competência para qualquer espécie de homologação pertencia ao Superior Tribunal de Justiça, como, também, a atribuição para toda a colheita de elementos constantes dos depoimentos do colaborador, implicando o Governador do Estado, pertencia à Procuradoria-Geral da República. A exemplo do que ocorrera em 2020, as tratativas deveriam ter sido redirecionadas à PGR assim que o nome do Governador começou a ser mencionado", escreveu Mendonça.

Também em relação a Marcus Vinícius, Mendonça afirmou que houve "flagrante violação aos princípios da confiança e da segurança jurídica" em uma reunião realizada com o Ministério Público do Rio após ele já ter fechado delação com a PGR. Segundo o ministro, um depoimento foi colhido não como um esclarecimento do acordo, mas com a possibilidade de que os promotores "não aderissem" ao acerto.

"Constata-se grave vício na reinauguração da coleta de depoimentos motivada pela possível não adesão ao acordo por parte do MP estadual, com o consequente risco do oferecimento de denúncia em desfavor do colaborador, em flagrante desrespeito ao acordo firmado pela PGR e homologado pelo Supremo", afirmou Mendonça.

Outro ponto destacado é que uma das investigações deveria ter tramitado na Justiça Eleitoral, por envolver supostas doações irregulares para campanhas eleitorais.

O ministro também alegou que o recurso da PGR não trouxe "argumentos minimamente aptos" para questionar a decisão e que o órgão apenas tentou rediscutir "matérias e pontos já decididos com clareza".

No ano passado, antes do trancamento, Castro chegou a ser indiciado pela Polícia Federal (PF) em um dos inquéritos, por corrupção passiva e peculato, Na época, sua defesa alegou que a investigação era baseada em informações "infundadas" e reiterou que tudo se resumia a uma “delação criminosa, de um réu confesso, em documentos que estão sob segredo de Justiça e continuam a serem vazados, o que vem sendo contestado junto aos Tribunais Superiores em razão de sua absoluta inconsistência".

Veja também