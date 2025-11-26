A- A+

TRAMA GOLPISTA STF mantém prisão de Bolsonaro e outros condenados da trama golpista após audiência de custódia Condenados já cumprem a pena estabelecida pela Primeira Turma do STF desde terça-feira

O Supremo Tribunal Federal (STF) manteve a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros cinco condenados no processo da trama golpista em audiência de custódia realizada nesta quarta-feira. A sessões, que verificam a legalidade das prisões, ocorrerem durante a tarde, por videoconferência, e foram conduzidas por juízes auxiliares da Corte.

Os condenados já cumprem a pena estabelecida pela Primeira Turma do STF desde terça-feira, quando foi declarado o encerramento do processo para os condenados do "núcleo crucial" da trama golpista.

Com a decisão, Bolsonaro permanece na Superintendência da Polícia Federal (PF) em Brasília. Já o ex-comandante da Marinha, Almir Garnier, fica na Estação Rádio da Marinha, complexo da força, enquanto Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira continuam no Comando Militar do Planalto.

Já o ex-ministro Anderson Torres fica na chamada "Papudinha", Batalhão que pertence à Polícia Militar do Distrito Federal. Braga Netto, por sua vez, permanece em instalação militar no Rio de Janeiro.

Veja também