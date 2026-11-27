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supremo tribunal federal STF mantém restrições para concessão de porte de arma a guardas municipais O julgamento foi retomado após pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes, feito quando o processo ainda estava no plenário virtual

O Supremo Tribunal Federal (STF) manteve as restrições ao porte de arma de fogo por Guardas Municipais, em decisão tomada pelo plenário nesta quinta-feira, 26. Com isso, seguem válidas as regras do Estatuto do Desarmamento.

A Ação Direta de Inconstitucionalidade foi iniciada por entidades representativas de Guardas Municipais. As associações pediam que houvesse adequação das regras, para garantir que integrantes das guardas tivessem a mesma prerrogativa de porte de armas que os demais agentes de segurança pública. As associações questionavam a exigência de formação funcional, de mecanismos de fiscalização e controle interno para autorizar o porte.

O julgamento foi retomado após pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes, feito quando o processo ainda estava no plenário virtual. O ministro relator Nunes Marques já havia votado pela não procedência dos pedidos.

Em seu voto, Nunes Marques defendeu que o reconhecimento das guardas como parte do sistema de segurança não impede a aplicação de regras específicas.

Em agosto de 2023, o STF decidiu que as guardas municipais integram o Sistema de Segurança Pública, impedindo interpretações judiciais que considerassem o contrário.

O ministro Alexandre de Moraes foi o único que discordou parcialmente do relator no julgamento desta quinta-feira. A divergência foi especialmente sobre a abrangência nacional do porte. Ele considerou que as exigências para concessão do porte funcional previstas no estatuto são constitucionais, mas defendeu que o porte tivesse validade em todo o território nacional, inclusive fora do serviço.

Segundo Moraes, os guardas municipais estão sujeitos a represálias criminosas mesmo durante férias e folgas, assim como outros agentes de segurança.

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