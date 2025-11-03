A- A+

Primeira Turma STF marca julgamento de denúncia contra Eduardo Bolsonaro por atuação nos EUA para coagir a Corte Análise de processo sobre coação ocorrerá no plenário virtual, a partir do fim de novembro

O Supremo Tribunal Federal (STF) vai começar a julgar no dia 21 de novembro a denúncia apresentada contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) por sua atuação em favor de sanções aplicadas pelos Estados Unidos contra autoridades brasileiras. Ele foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) por coação em processo.

O julgamento ocorrerá no plenário virtual, entre os ministro da Primeira Turma, com previsão de terminar no dia 1º de dezembro.

A PGR afirma que a Eduardo e o blogueiro Paulo Figueiredo atuaram para atrapalhar o andamento do processo da trama golpista, que levou à condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), pai de Eduardo.

A denúncia contra Figueiredo, contudo, foi desmembrada e será analisada em outro momento.

