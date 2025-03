A- A+

STF marca para 29 de abril julgamento de segundo núcleo de denunciados na trama golpista Julgamento do primeiro núcleo de denunciados pela PGR foi marcado para 25 de março

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), liberou nesta quarta-feira para julgamento a denúncia do segundo núcleo de acusados pela trama golpista.

A análise ocorrerá no dia 29 de abril.

Entre os denunciados pela Procuradoria-Geral da República (PGR) estão Filipe Martins (ex-assessor de assuntos internacionais de Bolsonaro); Marcelo Câmara (ex-assessor de Bolsonaro); Silvinei Vasques (ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal); Mário Fernandes (general do Exército); Marília de Alencar (ex-subsecretária de Segurança do Distrito Federal) e Fernando de Sousa Oliveira (ex-secretário-adjunto da Secretaria de Segurança do Distrito Federal).

Ao denunciar 34 pessoas pela tentativa de golpe de Estado e de abolição do Estado Democrático de Direito, no mês passado, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, dividiu a trama golpista em quatro núcleos, sob a justificativa de facilitar a tramitação do caso.

O julgamento do primeiro núcleo de denunciados pela PGR — que inclui Bolsonaro e outros sete acusados — foi marcado para 25 de março. Os ministros da Primeira Turma vão decidir se os denunciados viram réus, passando a responder por uma ação penal na Corte.

