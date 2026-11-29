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Proposta de Súmula Vinculante STF marca para dezembro julgamento de súmula contra pautas-bomba Proposta de Gilmar Mendes torna inconstitucionais leis que criem gastos ou renunciem a receitas sem estimativa de impacto; aprovação exige oito votos

O presidente do Supremo Tribunal Federal ( STF), ministro Edson Fachin, marcou para 11 de dezembro o início do julgamento da proposta de súmula vinculante que tenta barrar as chamadas pautas-bomba — projetos que criam despesas ou reduzem receitas sem indicar de onde sairá o dinheiro. A análise será no plenário virtual: os ministros poderão registrar os votos das 11h do dia 11 até as 23h59 de 18 de dezembro.

A Proposta de Súmula Vinculante (PSV) 150 foi apresentada em junho pelo decano da Corte, ministro Gilmar Mendes.

O texto declara inconstitucional a lei ou o ato normativo que crie ou altere despesa obrigatória, conceda benefício fiscal ou implique renúncia de receita sem estimativa prévia de impacto orçamentário e financeiro e sem as medidas de compensação previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). A regra valeria para União, estados, Distrito Federal e municípios.

A proposta se apoia no artigo 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), incluído pela emenda do teto de gastos, de 2016, que exige a estimativa de impacto para a validade dessas leis. O STF já aplicou esse entendimento em decisões anteriores, como no caso da desoneração da folha de pagamento.

A súmula transforma a jurisprudência em enunciado de cumprimento obrigatório por todo o Judiciário e pela administração pública, e permite contestar diretamente no Supremo, por meio de reclamação, atos que a descumpram.

Para ser aprovada, a súmula precisa do voto de oito dos 11 ministros, dois terços da Corte – o STF hoje está com 10 ministros. Um pedido de vista suspende o julgamento, e um pedido de destaque leva o caso ao plenário físico, o que pode empurrar a decisão para 2027.

A iniciativa de Gilmar veio depois de uma reunião com Fachin e com Dario Durigan, hoje ministro da Fazenda, que relatou preocupação com o avanço de projetos de alto impacto fiscal no Congresso. N

a época, os ministérios da Fazenda e do Planejamento estimaram em cerca de R$ 111 bilhões por ano o custo de nove pautas-bomba em tramitação, entre elas a renegociação de dívidas de grandes produtores rurais, o aumento do piso salarial dos médicos e regras mais brandas de aposentadoria para agentes comunitários de saúde.

Senado contra

Em parecer de 22 de outubro, assinado pelo vice-procurador-geral da República, Hindenburgo Chateaubriand Filho, a Procuradoria-Geral da República (PGR) defendeu a aprovação da súmula com mudanças no texto.

A principal delas separa as duas exigências: a falta de estimativa de impacto basta para tornar a lei inconstitucional, mas a compensação só seria cobrada nos casos em que a legislação a exige. A PGR também propôs que a estimativa seja apresentada durante a tramitação do projeto.

O Senado pediu a rejeição da proposta e, como alternativa, a retirada da menção às medidas compensatórias e a aplicação da súmula apenas a leis futuras. A PGR recusou esse último pedido e defende que o enunciado alcance também normas já em vigor. A Advocacia-Geral da União (AGU) apoiou a súmula e pediu que ela valha também para projetos de lei em tramitação, e não só para leis aprovadas.

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