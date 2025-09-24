Qua, 24 de Setembro

JULGAMENTO

STF marca para outubro julgamento de "núcleo quatro" da trama golpista

Sete réus são acusados pela PGR de divulgar desinformação sobre sistema eleitoral

Julgamento da trama golpistaJulgamento da trama golpista - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) marcou para outubro o julgamento da ação penal do chamado núcleo quatro da trama golpista, que é acusado de espalhar desinformação. Foram reservadas seis sessões, entre os dias 14 e 22 de outubro, para julgar os sete réus do grupo.

No início do mês, a Procuradoria-Geral da República (PGR) solicitou a condenação dos réus pelos cinco crimes pelos quais são acusados. Já as defesas solicitaram a absolvição.

Fazem parte desse núcleo o ex-major do Exército Ailton Barros, o sargento Giancarlo Rodrigues, o policial federal Marcelo Bormevet, o coronel Reginaldo Vieira de Abreu, o tenente-coronel Guilherme Marques Almeida, o major da reserva Angelo Denicoli e o engenheiro Carlos Rocha.

Há duas semanas, a Primeira Turma concluiu o julgamento do "núcleo crucial" e condenou os oito réus, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que recebeu uma pena de 27 anos e três meses de prisão.

Além desses dois núcleos, ainda há outros dois, que também devem ser julgados até o fim do ano.

Foram reservadas as seguintes sessões para o julgamento do núcleo quatro:

Segundo o procurador-geral da República, Paulo Gonet, os membros desse grupo "propagaram notícias falsas sobre o processo eleitoral e realizaram ataques virtuais a instituições e autoridades que ameaçavam os interesses do grupo".

 

