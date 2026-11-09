Seg, 09 de Novembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda09/11/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
justiça

STF: ministro Edson Fachin arquiva inquérito das fake news

Presidente atendeu a pedido da Procuradoria-Geral da República

Reportar Erro
Presidente do STF, o ministro Edson Fachin determinou arquivamento definitivo do chamado inquérito das fake newsPresidente do STF, o ministro Edson Fachin determinou arquivamento definitivo do chamado inquérito das fake news - Foto: Paulo Cañón/STF

O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, determinou nesta segunda-feira (9) o arquivamento definitivo do chamado inquérito das fake news.

Fachin atendeu a um pedido feito pela Procuradoria-Geral da República (PGR).

Para a PGR, o inquérito já cumpriu o objetivo da investigação.

A decisão de Fachin não anula os procedimentos investigatórios que já foram realizados desde a instauração do inquérito, em 2019.
 

Leia também

• Pedido de arquivamento do inquérito das fake news não anula condenações; entenda

• Fachin arquiva pedido de Dino para que Deltan fosse incluído no inquérito das fake news

As ações penais oriundas das investigações permanecem válidas, e as investigações autônomas que estão em curso ficarão mantidas.

Ao determinar o arquivamento, Fachin ressaltou que o inquérito das Fake News não pode tramitar de forma perpétua.

"Não se encontra fundamento bastante para a manutenção indefinida do procedimento originário como eixo aglutinador de sucessivas linhas investigativas sem reavaliação concreta da necessidade de sua continuidade como investigação matriz", afirmou.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter