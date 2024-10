A- A+

INTIMAÇÃO STF: Moraes determina intimação de Marçal para prestar depoimento sobre uso do X em 24h Segundo o ministro, foi identificada "intensa atividade" no perfil de Marçal nos últimos dias

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, determinou neste sábado, 5, a intimação do candidato à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal, para prestar depoimento em 24 horas sobre o uso da rede social 'X', que está suspensa no Brasil por ordem da Suprema Corte.



No despacho, ele pede que a presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministra Cármen Lúcia, seja oficiada de sua decisão e do relatório da Polícia Federal encaminhado hoje ao ministro.

Segundo Moraes, no ofício, a corporação afirma que identificou "intensa atividade" no perfil de Marçal nos últimos dias, a partir de quarta-feira, 2. No relatório, a PF inclusive cita a postagem do laudo com indícios de falsificação usado por Marçal para atacar o deputado federal Guilherme Boulos.

"Narra, ainda, que às 5h50, do dia 05 out 2024, o perfil publicou um vídeo no qual consta a notificação de retirada de uma postagem na rede social Instagram, Consta como título da postagem "TÁ AQUI A PROVA SOBRE O BOULES"", escreve o ministro.

"Ressalta-se que o uso sistemático deste perfil na data de hoje, bem como nos dias anteriores, se amolda à hipótese de monitoramento de casos extremados, em que usuários utilizam subterfúgios para acessar e publicar na plataforma X, de forma sistemática e indevida, com a finalidade de propagar desinformação em relação as eleições de 2024, com discurso de ódio e antidemocráticos, conforme manifestação da Procuradoria-Geral da República", afirmou Moraes.

