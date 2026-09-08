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STF "STF não vai sair ileso da crise do Caso Master", avalia advogado Para Ítalo Oliveira, professor de Direito Penal e Processo Penal, o Supremo passa por uma "crise ética interna e de credibilidade perante a população".

Os novos desdobramentos do Caso Master ampliaram a tensão dentro do Supremo Tribunal Federal (STF). Os afastamentos do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, e de Leandro Almada, da Diretoria de Inteligência do órgão, por decisão do ministro André Mendonça, relator do caso,ocorreram em meio à tensão entre Mendonça e outro integrante da Corte, o ministro Alexandre de Moraes, sobre a condução das investigações.”. Diante do cenário, o advogado Ítalo Oliveira, especialista em Direito Penal e Processo Penal, avalia que o órgão máximo do Poder Judiciário brasileiro vive o momento mais grave de sua história.

Crise

“O Supremo está cada vez mais sofrendo interferência política e fazendo efetivamente política. Essa disputa entre Mendonça e Moraes tem mostrado que a faceta política está prevalecendo diante da jurídica. Desde o Mensalão, é possível observar esse movimento da Corte de deturpar sua natureza institucional. Eu não tenho dúvidas em dizer que essa é a maior crise da história do STF. Uma crise ética interna, de credibilidade diante da população", afirmou o advogado.

A tensão entre os dois ministros se intensificou depois que Alexandre de Moraes retirou o sigilo de documentos da Polícia Federal que apontavam supostas irregularidades na atuação de André Mendonça na condução dos inquéritos relacionados ao Banco Master e às fraudes no INSS. O material foi encaminhado ao presidente do STF, Edson Fachin, para as providências que considerasse cabíveis. Mendonça, por sua vez, passou a questionar a atuação da PF e a origem dos relatórios usados contra ele e determinou o afastamento de Andrei Rodrigues e Leandro Almada.

Recentemente, 13 ex-ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) enviaram uma carta conjunta ao atual presidente da Corte, Edson Fachin, citando a situação como a "mais aguda crise" no Supremo, exigindo "rigorosa apuração" do caso. "Isso prova que o Supremo não vai sair ileso. Inclusive, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), já cogita a possibilidade de pautar um processo de impeachment mútuo de André Mendonça e Alexandre de Moraes. Fachin também está avaliando avocar o Caso Master, tirando a investigação de Mendonça. Independentemente de como será resolvido, o fato é que haverá uma consequência grave no Supremo", argumentou.

Colaboração

Quanto às mudanças na PF, o advogado explicou que o cenário pode fazer com que Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master que foi preso em março deste ano acusado de lavagem de dinheiro e de cometer fraudes financeiras, consiga negociar um acordo de colaboração premiada com as autoridades, após ter ter duas propostas rejeitadas anteriormente.

“A partir do momento que Vorcaro declara que sua delação não tinha sido aceita ainda porque ele tinha delatado justamente Andrei, ele comprou uma briga com o investigador. Vorcaro ficou no meio de uma briga entre André Mendonça e a PF, em um conflito que pode beneficiá-lo a depender da condução, com a mudança na diretoria, ou até prejudicá-lo, se a Polícia Federal entender que ele teve um comportamento ativo para inflamar o conflito, fechando as portas novamente para a chance de um acordo”. Para que um acordo seja celebrado, Vorcaro precisaria apresentar informações, pessoas, provas ou meios de recuperação de valores que ainda sejam úteis às autoridades.

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