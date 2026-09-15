STF: Placar é de 4 a 2 a favor de questão de ordem de Gilmar Mendes
Os ministros estão analisando se Fachin poderia ter retirado Mendonça da relatoria do processo contra Moraes
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça acompanhou o presidente da Corte, Edson Fachin, e votou para rejeitar a questão de ordem apresentada por Gilmar Mendes para suspender o julgamento da petição que aponta supostas conversas entre Alexandre Moraes e Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master
Os ministros estão analisando se Fachin poderia ter retirado Mendonça da relatoria do processo contra Moraes. A Corte também discute se deve ser aberto um procedimento contra o relator do inquérito do Master por atuação irregular à frente do caso. Até agora, os ministros Flávio Dino, Cristiano Zanin e Alexandre de Moraes acompanharam o decano, enquanto Fachin e Mendonça votaram contra. O placar, portanto, está em 4 a 2 para acolher a questão de ordem.
Em sua manifestação, Mendonça rebateu a acusação de que teria cometido irregularidades ao pedir à Polícia Federal (PF) a identificação de quem seria o interlocutor de Vorcaro em mensagens encontradas no celular do banqueiro. Ele também reafirmou que existe uma "PF paralela" que realiza um monitoramento ilegal de autoridades.
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"Entendo não haver as mesmas bases fáticas como foram referidas aqui. O que há em relação a mim foi um suposto relatório de inteligência, que a própria imprensa divulga como fake, mas mais do que isso: um relatório ilegal, com monitoramento e coleta seletiva de dados de ministro deste Tribunal, de outras autoridades da República, numa atividade própria, como já referido neste Tribunal, de uma PF paralela", disse.
Segundo ele, o relatório apócrifo produzido pela PF sobre sua atuação e o documento elaborado pela mesma corporação que detalha o suposto elo de Vorcaro com Moraes "não são coisas comparáveis".
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