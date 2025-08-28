A- A+

EX-PRESIDENTE STF prevê segurança ostensiva em dias de julgamento de Bolsonaro e praça deve ser fechada Agentes de outros tribunais foram recrutados; Plano tem cães farejadores e mais controle de acesso de entrada nas dependências

O Supremo Tribunal Federal (STF) terá segurança ostensiva e prevê o fechamento da Praça dos Três Poderes durante o período em que o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro será realizado — marcado para começar no próximo dia 2 de setembro e com previsão de acabar no dia 12.

O reforço na segurança se dará com medidas que envolvem desde um aumento no número de agentes, até o uso de cães farejadores, mais controle de acesso de entrada nas dependências do tribunal e um efetivo de 30 guardas que estão dormindo nas dependências do tribunal desde o início da semana.

O tratamento especial dado à segurança se deve ao fato de o julgamento da trama golpista ser visto no STF, segundo O Globo apurou, como o mais importante do tribunal desde o Mensalão. Isso porque, na avaliação de integrantes da Corte, trata-se de um caso envolvendo um ex-presidente julgado sob a acusação de golpe de Estado.

A ampliação na segurança se dará com a presença de todo o efetivo de agentes do tribunal, além de agentes extras de outros quatro tribunais: Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, Tribunal Superior do Trabalho, Superior Tribunal de Justiça e Tribunal Superior Eleitoral.





Mais viaturas da polícia serão colocadas nos arredores do STF, e mais pórticos, que controlam o acesso com tecnologia de deteção de metais, serão instalados nas entradas dos edifícios que compõem a Corte.

A previsão é que o mais alto nível de segurança seja mantido ao longo de todas as duas semanas do julgamento, e nas duas semanas seguintes, já em atenção à posse do novo presidente do STF, Edson Fachin, que ocorrerá no dia 29 de setembro.

A questão do aumento da segurança para o julgamento de Bolsonaro esbarra no temor com possíveis manifestações no feriado de 7 de setembro, que ocorrerá em meio à análise da trama golpista.

Como mostrou O Globo, o STF intensificou a articulação com a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. As medidas incluem ações coordenadas para monitorar riscos e adaptar estratégias de acordo com a evolução do cenário.

O tribunal avalia que a data tem caráter simbólico e carrega o histórico de episódios de tensão em Brasília, como os registrados em 2021 e 2022. Em 2021, houve uma ameaça de invasão por parte de manifestantes que apoiavam o ex-presidente Bolsonaro.

Veja também