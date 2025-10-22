A- A+

JULGAMENTO STF publica acórdão do julgamento que condenou Bolsonaro e abre prazo para recursos Começa o prazo de cinco dias para as defesas apresentarem recursos contra o resultado do julgamento

O Supremo Tribunal Federal (STF) publicou nesta quarta-feira (22) o acórdão do julgamento que condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Com isso, começa o prazo de cinco dias para as defesas apresentarem recursos contra o resultado do julgamento.

Bolsonaro foi condenado, no dia 11 de setembro, a 27 anos e três meses de prisão, por uma tentativa de golpe de Estado.

Os demais sete réus também foram considerados culpados e condenados a penas entre dois e 26 anos de prisão.

No caso dos embargos de declaração, utilizados para esclarecer contradições ou omissões no julgamento, o prazo de apresentação é de cinco dias.

Também é possível apresentar embargos infringentes, para tentar rever o resultado, em 15 dias. O entendimento do STF, no entanto, é que esse recurso só é válido contra uma decisão da turma se houver dois votos pela absolvição. No caso de Bolsonaro e da maioria dos réus, só houve um, do ministro Luiz Fux.

Veja também