"STF quis participar da eleição e as urnas disseram 'não'", afirma Gilson Machado

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Ex-ministro do Turismo no governo Jair Bolsonaro, o deputado federal eleito Gilson Machado (Podemos) acredita que os próximos quatro anos serão de muito trabalho no Congresso Nacional. Em entrevista ao podcast Direto de Brasília, ele prevê mudanças na Constituição Federal e impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). Sobre o segundo turno, crava a previsão de 57% dos votos para Flávio Bolsonaro (PL). “A lapada vai ser sustenta”, diz Gilson. Markdown colado

O presidente Lula e o PT subestimaram Flávio no primeiro turno?

Todas as pesquisas no primeiro turno indicavam que o PT sairia na frente com 1,5% a 2%. Nenhuma das grandes pesquisas dava esse cenário com Flávio já na frente no primeiro turno. Cheguei a pensar, no começo da apuração, que Flávio poderia vencer no primeiro turno, ele chegou a 52%. Mas a vitória não é apenas do conservadorismo, mas do povo brasileiro. Foi uma vitória acachapante em cima de um PT que, junto com o Supremo Tribunal Federal (STF), tentou impor a governança do Brasil. E o brasileiro não engoliu de goela abaixo.

Em 2022, Lula ganhou no Nordeste, em Minas Gerais e em São Paulo capital. Desta vez, foi só no Nordeste. É um sinal?

E ele não ganhou tão bem no Nordeste como da outra vez. O volume de votos dele em Pernambuco não foi igual ao de 2022. Ele perdeu em Alagoas, perdeu em várias cidades, perdeu em São Paulo e em Minas Gerais por sete pontos. São os maiores colégios eleitorais do Brasil. O Nordeste vai talvez dar uma vitória localizada a Lula, mas no geral ‘a lapada vai ser sustenta’. Eles já sabem disso.

Arrisca uma previsão de percentual?

No segundo turno será algo em torno de 57% para Flávio. O Brasil estava querendo uma mudança, porque não aguenta mais essa ditadura do Judiciário, da qual eu fui vítima. Fui preso por uma denúncia anônima, passei um ano preso antes de ser julgado. Me levaram para um presídio horroroso em Pernambuco, minha família sofreu muito. Tentaram me desonrar, mas não conseguiram. Não acharam nada, a Polícia Federal disse que não havia nada no meu celular, mas as cautelares só foram retiradas depois de um ano. E o ministro Alexandre de Moraes disse que só poderia devolver meus bens quando transitasse em julgado. Mas como, se nem processo tem? É uma coisa tão absurda que o brasileiro estava com isso entalado, a gente não aguenta mais essas ações que vão de encontro a uma democracia normal. Está muito ruim para o Brasil lá fora e aqui dentro. Esse foi o motivo maior da vitória acachapante que tivemos no Congresso Nacional. Fizemos uma grande maioria no Senado e uma grande maioria de parlamentares conservadores e de centro na Câmara, que botarão a nossa democracia no rumo que ela merece.

A direita ficará com 49 dos 81 senadores. Um dos assuntos que vocês mais têm falado é sobre o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), que se faz com 54 votos. Isso vai ocorrer, ou existe uma negociação que pode botar panos quentes?

Primeiro, uma aspa do ministro Luís Roberto Barroso, quando era presidente do STF: “Nós derrotamos o bolsonarismo”. Quer dizer, o STF decidiu participar da eleição. E as urnas deram ‘não’ ao STF. Eles agora estão procurando parlamentares, com medo do provável impeachment de mais de um ministro. É muito tarde para fazerem isso. Tivemos vítimas fatais de Alexandre de Moraes. Ele manteve o Clezão (Clérisom Pereira da Cunha, empresário que estava no 8 de janeiro) preso, e ele morreu na cadeia (em novembro de 2023, vítima de infarto). Eles agora falam que querem dar anistia a quem não cometeu crime? Anistia se dá para criminoso, num acordo nacional, como fizeram da outra vez para quem soltou bomba em aeroporto. Eles estão vendo que perderam uma eleição em que tentaram interferir e as urnas disseram ‘não’. Está muito tarde, os ministros do STF vão ter uma surpresa.

Que tipo de surpresa?

Tem mais de 100 pedidos de impeachment para alguns ministros represados lá. Outro sentimento dos novos parlamentares é propor a cassação do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), porque foi ele que segurou tudo isso. Ele poderia ter pacificado o país e não fez isso. E ele tem uma relação que precisa ser investigada com o presidiário Daniel Vorcaro, além de uma relação de bordéis com mulheres estrangeiras, inclusive financiadas pelo próprio banqueiro. Muita coisa está vindo à tona e a gente vai ter que arrumar um sofá bom para assistir à TV Câmara e à TV Senado, que serão as maiores audiências da TV brasileira no ano que vem.

Mas o Daniel Vorcaro tem envolvimento com diversos políticos. O próprio Flávio Bolsonaro teve o nome envolvido com o dele...

Veja, não foi Flávio que fez a captação de recursos, que é normal, como o Itaú e vários bancos fazem, para promover a cultura brasileira. Tem um filme contando a história do presidente Jair Bolsonaro, uma ação normal, e não tem nada que mostre Flávio em festa com prostitutas japonesas. Não tem nada que desabone a conduta dele com Vorcaro, nenhuma conversa tentando dar fuga, não tem contrato pessoal dele ou da mulher. É totalmente diferente esse balaio de gato.

Então o ministro Moraes seria o primeiro da lista a enfrentar um eventual processo de impeachment?

Muito provavelmente. Tem dois ministros que ultrapassaram todos os limites. Inclusive Flávio Dino, para quem Lula telefonou de um palanque eleitoral, o que é totalmente vedado pela Constituição Federal. Veja, só pelo que Alexandre de Moraes fez comigo já dava impeachment em um país sério. Botar na cadeia um homem de bem, um empresário com passado honrado, por uma denúncia anônima que não tinha nada, e não devolver os bens porque não houve trânsito em julgado e nem processo? Contra Moraes tem mais de 100 pedidos de impeachment, e ele sabe disso. O primeiro deve ser ele. Não posso julgar porque não sou senador, mas deve ser o primeiro a ser analisado. E ele deverá ter amplo direito de defesa, coisa que as pessoas que foram investigadas por ele, inclusive eu, não tivemos. Então o primeiro deve ser ele (Moraes) mesmo.

Muito tem se falado sobre reformas, inclusive da Constituição Federal. O que seriam essas reformas?

Participei da Assembleia Constituinte de 1988, eu era assessor de meu tio, o deputado constituinte Gilson Machado. Acho que a nossa Constituição já passou do prazo de validade. Foi feita na época do sistema analógico, na época em que era jornal. Hoje tem as redes sociais, então tem muita coisa para ser ajustada, não apenas na parte de tecnologias. Por exemplo, o licenciamento ambiental superando o interesse social. A Bacia de Angra é intocável, ninguém pode gerar divisas. E você sabe que tem vários meios de preservar o meio ambiente e fazer turismo ao mesmo tempo. Tem várias coisas que precisamos peitar e também modernizar no Brasil. As relações de trabalho acordadas, como é no mundo todo. Hoje o brasileiro quer ir trabalhar nos Estados Unidos, mas vê se tem americano querendo ser CLT? Acho que uma nova Constituição seria muito salutar nessa época agora.

Jair Bolsonaro será solto após a eleição?

Bolsonaro já sofreu tanto, já é um mártir, o maior líder da direita do mundo hoje. Ele deu um strike em todo mundo que achava que tinha acabado, porque elegeu todos os dele. Carlos, Renan, Gilson, Renato Bolsonaro, Michele e tantos outros. E não se elegeram José Dirceu, Gleisi Hoffman, Jean Wyllys, Randolfe Rodrigues. Veja que mensagem a população brasileira deu. Hoje a população está clamando por seriedade no Congresso Nacional. Vamos ter um Congresso que vai trabalhar muito e ter muitas entregas no país. Temos o desafio de colocar o Brasil em equidade com o que está acontecendo no mundo. Essa modernização necessita de uma Constituição para diminuir o impacto de Brasília na vida do cidadão que mora num município lá embaixo.

Na sua visão, quem será o próximo presidente da Câmara?

A gente tem que conversar. A Câmara hoje tem 283 cadeiras de direita, o que é mais de 55%. Outras 123 cadeiras são de centro e apenas 107 de esquerda. Das 513, a grande maioria é de pessoas comprometidas com a livre iniciativa. Temos que sentar. Flávio tem as condições de articular com a equipe uma conversa para que tenhamos um presidente da Câmara que bote a toque de caixa o que tem que ser feito.

O senhor é considerado o principal nome do bolsonarismo em Pernambuco. Por que não assumiu a coordenação da campanha de Flávio?

Não sou do PL, sou do Podemos. Não esperei assumir a coordenação, porque acho que é muito pro forma. Nos últimos 20 dias da eleição, não tinha material de Flávio em canto nenhum. Sou amigo do pai de Flávio, usei minha conta e fiz material dele e não deixei faltar no interior. Não desmobilizei nenhum comitê de Flávio, que continuam abertos e nosso povo está entusiasmado. Vamos fazer carreatas e muita coisa. Tive honra de receber o candidato a vice, Alfredo Gaspar (PL), por articulação nossa, no último dia de campanha. Corremos atrás, colocamos tudo à disposição e fizemos um grande evento de encerramento de Mendonça Filho no Recife. Espero que no segundo turno Flávio venha e a gente leve ele no berço do bolsonarismo, que é Santa Cruz do Capibaribe.

Quando Flávio virá a Pernambuco?

Espero que ele venha já a partir da próxima semana. Até agora não foi definida a agenda. Estamos prontos para caminhar o Nordeste todo, inclusive vou levar a sanfona.

Qual mensagem a campanha deve passar especificamente para o Nordeste, que é o berço do lulismo, para tentar reverter margem ampla que o PT obteve?

O nordestino está mudando. Em Maceió, tivemos uma vitória obliterante de JHC (PSDB) para governador e Arthur Lira (PP) para senador. O Nordeste está cada vez mais diminuindo a quantidade de votos que Lula tem, e o povo está tendo consciência, principalmente os mais jovens. A tendência do Nordeste é transformar-se em um local em que a competência tenha validade, onde a gente tenha um maior nível de escolaridade e de emprego, porque hoje é o oposto do que a esquerda prega. Temos os piores índices de emprego, analfabetismo, trânsito, mortalidade infantil, moradores de rua e criminalidade. O Nordeste tem que, aos poucos, rever e mudar isso. Não é da noite para o dia, mas não é impossível.

A governadora Raquel Lyra teve amplamente votos de bolsonaristas, mas novamente não se posicionou na disputa presidencial. Qual sua avaliação?

Ela foi inteligente. Ela sabe que teve o apoio do bolsonarismo porque tem uma equipe muito competente, fez entregas que não víamos no governo do PSB, e não teve caso de corrupção. A sensação de segurança virou realidade, as estradas melhoraram. Eu rodo todo o estado e foi realmente uma diferença muito grande. A gente vê que o índice de emprego melhorou, apesar de toda dificuldade. Hoje tem menos pessoas com Bolsa Família do que com carteira assinada, o inverso da época de Paulo Câmara. Não teve problema do bolsonarista declarar apoio a Raquel. João Campos perdeu a eleição por se achar vitorioso por antecipação. A equipe dele não fez pesquisa qualitativa para ver que 18% do eleitorado dele era bolsonarista. Quando ele disse que em Pernambuco bolsonarista não se cria, perdeu todos.

Mas ele tomou uma posição, Raquel não...

Eu queria que ela declarasse apoio. Não sou de tergiversar. E ela ganhou a eleição. Quem está chorando agora? João ou Raquel? Ela tinha que pegar voto de todo mundo. Veja a incompetência de João Campos.

Mas como Flávio enxerga a governadora, que não assume seu voto?

Não tem problema ela não assumir. Ele só não quer que ela declare que é petista, que faça escândalo de corrupção, que faça barriga de aluguel, que compre respiradores de porcos ou faça o fura-fila. Se tivesse feito fura-fila, quem não queria apoio dela era a gente. Tem que tirar esse negócio de que fulano tem que apoiar. Se está fazendo um bom trabalho e a população está satisfeita, por que isso? A direita quer resultado, diferente da esquerda, que tem bandido de estimação.

Flávio irá aos debates no segundo turno?

Ele nunca se negou a ir. Tanto que só não foi no outro porque uma juíza nomeada por Lula decidiu interferir tanto que o debate foi cancelado. Até a Globo se sentiu insegura. Não tem nenhum problema em ir, acho que irá. Mas espero que se ele for e Lula não for, o púlpito fique vazio e ele possa citar o nome do presidente. A gente é diferente da esquerda. Nós queremos transparência, imprensa livre, não queremos jornalista tendo sigilo de fonte quebrado. Somos diferentes, então, claro que a gente vai.

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