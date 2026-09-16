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Justiça STF realiza primeira sessão após suspensão do julgamento de Moraes Edson Fachin, chamou para julgamento uma ação sobre o alcance da imunidade do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) para empresas do setor imobiliário

Os ministros do Supremo Tribunal Federal se reúnem na tarde desta quarta-feira para a primeira sessão plenária após o início do julgamento sobre as mensagens enviadas pelo ex-banqueiro Daniel Vorcaro ao ministro Alexandre de Moraes.

O presidente da Corte, Edson Fachin, chamou para julgamento uma ação sobre o alcance da imunidade do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) para empresas do setor imobiliário.

Havia uma expectativa de que a sessão pudesse ser esvaziada, com a ausência de ministros em número suficiente para a realização dos julgamentos previstos.

A sessão foi aberta sem a presença física de Moraes e dos ministros Gilmar Mendes e Flávio Dino. Este último, participa por videoconferência. Já o decano chegou ao plenário logo após o início da sessão.

Os julgamentos desta tarde ocorrem na esteira de uma sessão marcada por debates e ofensas entre magistrados, divergências de natureza técnica e procedimental. A discussão, no entanto, foi suspensa por um pedido de vista do Flávio Dino, deixando em aberto o desfecho do caso.

Dividido, o plenário dedicou-se ontem apenas a discutir uma questão de ordem apresentada por Gilmar Mendes e nem sequer chegou a adentrar o mérito das 52 mensagens do banqueiro Daniel Vorcaro enviadas a Moraes às vésperas da prisão do dono do Banco Master, no ano passado.

Nos últimos dias, o presidente da Corte, Edson Fachin, tomou iniciativas em várias frentes para desarmar uma obstrução de aliados de Moraes, por meio de uma “guerra de ofícios”, e viabilizar a sessão.

Logo no início da reunião, pediu “serenidade” e “equilíbrio” aos colegas, com o objetivo de preservar a credibilidade do Judiciário.

O que se constatou logo depois, porém, foi a disposição de parte deles em buscar o enfrentamento político, com acusações até mesmo sobre interesses eleitorais.

Diante do ambiente conflagrado, não houve uma abordagem direta sobre a suspeita de que Moraes possa ter atuado como um consultor de Vorcaro às vésperas de sua prisão, como indicam mensagens registradas em relatório da Polícia Federal (PF).

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