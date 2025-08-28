A- A+

TRAMA GOLPISTA STF recebe mais de 3 mil inscrições de interessados em acompanhar julgamento de Bolsonaro O julgamento será na sala de sessões da Primeira Turma do STF

O Supremo Tribunal Federal (STF) recebeu 3.357 inscrições do público em geral para acompanhar, das dependências do tribunal, o julgamento da ação penal por tentativa de golpe de Estado que tem entre os réus o ex-presidente Jair Bolsonaro e altos oficiais militares.

Foram disponibilizados apenas 150 lugares na Segunda Turma, que serão divididos entre as sessões. Os inscritos serão previamente informados por e-mail sobre a autorização para cada data.

O Supremo também infirmou que 501 profissionais de veículos nacionais e estrangeiros se credenciaram para acompanhar as sessões, cujo início está marcado para 2 de setembro. As sessões estão previstas para os dias 2, 3, 9, 10 e 12 de setembro.

O julgamento ocorrerá na sala de sessões da Primeira Turma do STF, onde 80 cadeiras serão destinadas aos jornalistas, por ordem de chegada. Para acomodar o restante, o tribunal montou uma estrutura externa com telões e cadeiras.

A ação penal envolvendo o "núcleo 1" da trama golpista inclui, além de Bolsonaro, Alexandre Ramagem, Almir Garnier Santos, Anderson Torres, Augusto Heleno, Mauro Cid, Paulo Sérgio Nogueira e Walter Braga Netto. Eles respondem por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, participação em organização criminosa armada e outros crimes.

