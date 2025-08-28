Sex, 29 de Agosto

TRAMA GOLPISTA

STF recebe mais de 3 mil inscrições de interessados em acompanhar julgamento de Bolsonaro

O julgamento será na sala de sessões da Primeira Turma do STF

STF também divulgou que mais de 500 profissionais de comunicação estão credenciados para acompanhar as sessõesSTF também divulgou que mais de 500 profissionais de comunicação estão credenciados para acompanhar as sessões - Foto: Wallace Martins/STF

O Supremo Tribunal Federal (STF) recebeu 3.357 inscrições do público em geral para acompanhar, das dependências do tribunal, o julgamento da ação penal por tentativa de golpe de Estado que tem entre os réus o ex-presidente Jair Bolsonaro e altos oficiais militares. 

Foram disponibilizados apenas 150 lugares na Segunda Turma, que serão divididos entre as sessões. Os inscritos serão previamente informados por e-mail sobre a autorização para cada data.

O Supremo também infirmou que 501 profissionais de veículos nacionais e estrangeiros se credenciaram para acompanhar as sessões, cujo início está marcado para 2 de setembro. As sessões estão previstas para os dias 2, 3, 9, 10 e 12 de setembro. 

O julgamento ocorrerá na sala de sessões da Primeira Turma do STF, onde 80 cadeiras serão destinadas aos jornalistas, por ordem de chegada. Para acomodar o restante, o tribunal montou uma estrutura externa com telões e cadeiras.

A ação penal envolvendo o "núcleo 1" da trama golpista inclui, além de Bolsonaro, Alexandre Ramagem, Almir Garnier Santos, Anderson Torres, Augusto Heleno, Mauro Cid, Paulo Sérgio Nogueira e Walter Braga Netto. Eles respondem por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, participação em organização criminosa armada e outros crimes.

