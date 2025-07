A- A+

EX-PRESIDENTE STF reforça segurança por 'motociata' com apoiadores de Bolsonaro em Brasília Medidas foram aprovadas em coordenação com a Secretaria de segurança Pública do DF

O Supremo Tribunal Federal (STF) vai reforçar a segurança do edifício-sede nesta terça-feira (29) em virtude da realização de uma "motociata" com apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na capital federal. O antigo mandatário não deve participar do evento.

O Globo apurou que a segurança no STF será reforçada com o apoio de policiais judiciais, em coordenação com a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. As medidas foram definidas após reunião realizada nesta segunda-feira.

Integrantes da equipe de segurança da Corte avaliam que era preciso chegar a uma "abordagem equilibrada", permitindo que o evento seja realizado, mas sem trazer riscos para o tribunal. Por isso, foi definido um trajeto que não representa risco ao Supremo nem impacto direto à Esplanada.

O percurso seguirá até a altura da Catedral e, após a Rodoviária, os participantes retornarão — sem acesso à área central da Praça dos Três Poderes. A Praça dos Três Poderes deve se manter com acesso controlado, cercada por grades. A Polícia Militar vai fazer a segurança do local.

O ex-presidente disse que vai participar nesta terça do evento promovido em Brasília para reunir motociclistas. Ele, no entanto, afirmou que não estará na motociata que faz parte das programações do evento.

— Eu vou participar do evento, sou motociclista, mas não vou participar de motociata, não — disse nesta segunda-feira.

A "motociata" está prevista para sair da Granja do Torto, onde o evento automobilístico está ocorrendo desde o final de semana.

Veja também