STF retoma julgamento de Bolsonaro após intervalo; Fux prossegue voto
Ministro já se manifestou pela anulação da ação penal
Leia também
• 'Lavou nossa alma' e 'assertivo': defesas de réus comemoram voto de Fux em julgamento
• STF cancela sessão plenária e julgamento sobre golpe continua à tarde
• Com voto de Fux, STF forma maioria para manter delação de Cid em julgamento de Bolsonaro e 7 réus
A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) retomou há pouco o julgamento que pode condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete aliados pela trama golpista para tentar reverter o resultado das eleições de 2022.
Na manhã desta quarta-feira (10), o ministro Luiz Fux, terceiro a votar, se manifestou pela anulação da ação penal da trama golpista. Na parte da tarde, o ministro continuará com a leitura de seu voto.
Apesar da divergência do ministro, o placar pela condenação está 2 votos a 0. Faltam os votos dos ministros Cristiano Zanin e Cármen Lúcia.
Na sessão de ontem, os ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino votaram pela condenação de todos os réus.
O tempo de pena ainda não foi anunciado e deve ser definido somente ao final da rodada de votação sobre a condenação ou absolvição dos réus. Em caso de condenação, as penas podem chegar a 30 anos de prisão em regime fechado.
A maioria de votos pela condenação ou absolvição ocorrerá com três dos cinco votos do colegiado.
Quem são os réus?
Jair Bolsonaro – ex-presidente da República;
Alexandre Ramagem - ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin);
Almir Garnier - ex-comandante da Marinha;
Anderson Torres - ex-ministro da Justiça e ex-secretário de segurança do Distrito Federal;
Augusto Heleno - ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI);
Paulo Sérgio Nogueira - ex-ministro da Defesa;
Walter Braga Netto - ex-ministro de Bolsonaro e candidato à vice na chapa de 2022;
Mauro Cid – ex-ajudante de ordens de Bolsonaro.