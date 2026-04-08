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supremo tribunal STF retoma julgamento do Ferrogrão nesta quarta-feira Até o momento, o placar está em 2 a 0 para liberar o projeto

O Supremo Tribunal Federal (STF) vai retomar nesta quarta-feira, 8, o julgamento da constitucionalidade da lei que alterou os limites do Parque Nacional do Jamanxim (PA) para comportar os trilhos da Ferrogrão. Até o momento, o placar está em 2 a 0 para liberar o projeto.

Trata-se da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 6553, ajuizada pelo Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), que questiona a Lei 13.452/2017, que excluiu 862 hectares do parque para viabilizar a Ferrogrão, que visa ligar Sinop (MT) e Miritituba (PA).

O julgamento discute a desafetação da área protegida e começou em outubro do ano passado, mas foi suspenso por um pedido de vista do ministro Flávio Dino.

Na ocasião, o relator, ministro Alexandre de Moraes, votou pela constitucionalidade da lei questionada e entendeu que não há perigo de dano ambiental iminente com a liberação do projeto - que ainda está condicionado ao licenciamento ambiental.

Ele foi acompanhado pelo ministro Luís Roberto Barroso, atualmente aposentado.

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