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julgamento Ao vivo: STF retoma julgamento que decide se investiga Moraes por mensagens com Vorcaro; assista Julgamento envolve a Petição 16.662, relacionada a informações obtidas pela Polícia Federal a partir de dados do celular do banqueiro Daniel Vorcaro

O Supremo Tribunal Federal (STF) retomou a sessão que analisa a abertura de investigação contra o ministro Alexandre de Moraes. A sessão desta terça-feira (15) havia sido suspensa pelo presidente da Corte, ministro Edson Fachin, por volta das 13h, e foi retomada às 15h.

O julgamento envolve a Petição 16.662, relacionada a informações obtidas pela Polícia Federal a partir de dados do celular do banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master. O procedimento apura possíveis vínculos entre Vorcaro e Moraes.

No STF, os ministros discutem se existem elementos que justifiquem o prosseguimento formal da apuração.

Antes da retomada, ministros divergiram sobre a condução do caso, incluindo questionamentos sobre a relatoria de Fachin. Também houve manifestações de Moraes e do ministro André Mendonça.

A expectativa é de que, após a análise das questões preliminares, os ministros avancem para a votação sobre o prosseguimento da investigação.

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