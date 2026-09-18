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ELEIÇÕES 2026 STF tem cinco ministros ligados direta ou indiretamente com o Master, diz Lula Sem mencionar o nome do ministro Kassio Nunes Marques, Lula também citou uma reportagem que revelou mensagens que indicam que o ministro teria tido um encontro com uma acompanhante pago por Daniel Vorcaro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta sexta-feira, 18, que "cinco ministros" do Supremo Tribunal Federal (STF) "estão ligados direta ou indiretamente" com o escândalo do Banco Master e que, antes de discutir uma reforma do Judiciário, é preciso "resolver esse problema". Ele citou explicitamente os ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli e disse que "ninguém está defendendo" os negócios deles com o Master.

Sem mencionar o nome do ministro Kassio Nunes Marques, Lula também citou uma reportagem que revelou mensagens que indicam que o ministro teria tido um encontro com uma acompanhante pago por Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.

Lula concedeu entrevista à Rádio Tupi nesta sexta-feira, 18, antes de realizar agendas no Rio de Janeiro ao lado do governador interino do Estado, o desembargador Ricardo Couto.

Para o presidente, a crise no STF "contamina tudo" no processo eleitoral. "Obviamente que me preocupa, porque vamos ter que discutir como concertar isso. É preciso ter uma reforma do Judiciário, mas antes disso temos de resolver esse problema. Ali, você tem cinco ministros que estão ligados direta ou indiretamente", declarou.

Lula elogiou Moraes antes de mencionar seu envolvimento no caso Master. disse que ele "teve um papel extremamente importante nas eleições e na manutenção da democracia" e que o senador Flávio Bolsonaro (PL) "tem bronca dele não por causa do Master, mas porque ele Moraes prendeu o pai dele, Jair Bolsonaro".

"O Alexandre Moraes teve um papel extremamente importante nas eleições e na manutenção da democracia. Pela primeira vez, tivemos quatro generais presos. Isso é histórico. E pela primeira vez, um presidente foi preso por tentar dar golpe. Ninguém está defendendo o contrato que o Alexandre Moraes fez com o Banco Master. Ninguém está defendendo o Toffoli, que fez acordo com o Banco Master. Estamos defendendo que quem quiser ir para a Suprema Corte não pode querer ser rico", afirmou.

'Orgia e mais orgia'

Sobre o caso de Nunes Marques, Lula preferiu adotar um tom irônico. Sugeriu que o ministro André Mendonça, relator da investigação do Master no STF, "segurou" informações sobre o caso que agora virão a público. Voltou a falar que Vorcaro promovia "orgia e mais orgia".

"Ainda não saiu tudo, porque o seu André Mendonça tinha muitas informações na mão dele que ele segurou. Eu acho que vamos saber tudo. Os ministros Cristiano Zanin, Flávio Dino e Gilmar Mendes já têm as fitas que estavam só com o André, os outros ministros acho que já têm, uma parte da imprensa já tem. Agora é só começar a mostrar as informações", afirmou.

"Tem muita gente com medo da República. Era orgia e mais orgia, uma sacanagem impensável para o cidadão comum. Saiu até uma matéria de um cidadão que esteve com uma mulher que custou R$ 10 mil e ele ainda não pagou, mandou o banco pagar. Só faltou ele tentar entrar no Desenrola para pagar a dívida dele. É essa baixaria que tem que acabar na política", declarou.

Lula disse ver "com uma certeza tristeza" as revelações sobre o caso Master. "A sociedade não tem que aceitar isso como normal. Você tem um cidadão que era um zé ninguém, o governo Bolsonaro fez ele virar banqueiro, deu um desfalque de R$ 60 bilhões, envolveu outros bancos, governos de Estado", declarou.

"Ele corrompeu todo mundo. Se você for ver as fitas que estão sendo degravadas do celular dele, ele corrompeu todo mundo, patrocinava orgias, trazia mulheres da Suécia, da Suíça, não sei de onde, para os bacanas brasileiros que gostam dessas coisas. Ele envolveu gente da Suprema Corte, deputados, senadores, todo mundo", disse.

Questionado se essa crise no STF pode afetar o processo eleitoral, Lula disse que "vai respingar na reta final". Mas reforçou: "o que queremos mostrar é quem é o culpado disso. E se chama Bolsonaro. Esse banco não existia e foi criado no governo Bolsonaro".

O presidente afirmou que "é nesses momentos de crise que a gente tem que tomar as decisões corretas. Muitas vezes ela vem, nós pensamos que é para piorar, mas ela vem para ajudar".

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