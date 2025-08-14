A- A+

STF tem índice de desconfiança de 51%, aponta pesquisa; 49% declaram confiança na Corte

Pesquisa Atlas/Bloomberg divulgada nesta quinta-feira (14) aponta que 51% dos entrevistados não confiam no Supremo Tribunal Federal (STF), enquanto 49% afirmam confiar.

De acordo com o levantamento, o índice de desconfiança no STF subiu 4 pontos porcentuais em comparação com os dados de fevereiro (47%). Já a porcentagem dos que dizem que confiam na Corte foi mantida.

Segundo a sondagem, 51,3% dizem não confiar no trabalho e nos ministros do STF, e 48,5% afirmam confiar, enquanto 0,2% não sabe. Nesse quesito, a desconfiança subiu 4,3 pontos porcentuais de fevereiro para agosto, e a confiança caiu 0,5 ponto.

Em relação à renda familiar, a confiança é menor entre quem ganha entre R$ 2 mil e R$ 3 mil - nessa faixa, 43,2% dizem confiar, e 56,6%, que não confiam.

O levantamento diz ainda que 51% acham péssima atuação do STF no quesito "imparcialidade entre rivais políticos". Já os desempenhos no "respeito ao Poder Legislativo" e "no combate à corrupção" são péssimos para 50% cada.

A defesa da democracia lidera avaliação positiva do STF e é ótima para 45%, mas péssima para 49%. Para 51,1%, a maioria dos ministros do STF não é competente nem imparcial. Já 47,9% acham o contrário: a maioria dos membros da Corte demonstra competência e imparcialidade no julgamento de processos atualmente.

A pesquisa Atlas/Bloomberg teve 2.447 respondentes, entre 3 e 6 de agosto, com a metodologia de recrutamento digital aleatório. A margem de erro é de dois pontos porcentuais, e o nível de confiança, de 95%.



