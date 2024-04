A- A+

BRASIL STF tem maioria para estabelecer que não há "intervenção militar constitucional" O placar de seis votos foi alcançado nesta segunda-feira (1) com o voto do ministro Gilmar Mendes

O Supremo Tribunal Federal (STF) tem maioria de votos a zero para estabelecer que a Constituição não possibilita uma "intervenção militar constitucional". O placar de seis votos foi alcançado nesta segunda-feira (1) com o voto do ministro Gilmar Mendes.

Os ministros estão analisando uma ação que trata sobre os limites constitucionais da atuação das Forças Armadas e sua hierarquia em relação aos Poderes. A análise começou na última sexta-feira no plenário virtual do Supremo e deve durar até o próximo dia 8.

