Qui, 30 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta30/10/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Justiça

STF torna definitiva condenação de Zambelli por perseguição armada; a pena é de 5 anos

Parlamentar está presa cautelarmente na Itália; Essa é a segunda condenação da deputada no STF

Reportar Erro
Zambelli foi condenada em agosto por perseguir, armada, um homem nas ruas de São Paulo, às vésperas do segundo turno das eleições de 2022Zambelli foi condenada em agosto por perseguir, armada, um homem nas ruas de São Paulo, às vésperas do segundo turno das eleições de 2022 - Foto: Vinicius Loures/Câmara dos Deputados

O Supremo Tribunal Federal (STF) confirmou nesta quinta-feira o trânsito em julgado da condenação da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) por porte ilegal de arma e constrangimento ilegal com uso de arma de fogo.

A decisão encerra qualquer possibilidade de recurso e autoriza o início da execução da pena de 5 anos e 3 meses de prisão.

Zambelli foi condenada em agosto por perseguir, armada, um homem nas ruas de São Paulo, às vésperas do segundo turno das eleições de 2022. O episódio, registrado em vídeo e amplamente divulgado, gerou forte repercussão política e jurídica.

Leia também

• PF envia inquérito ao STF após obter anotação que cita senadores Rodrigo Pacheco e Carlos Viana

• Favorito ao STF, Messias chega à posse de Boulos com Gilmar e conversa sobre crise no Rio

• STF adia julgamento sobre nepotismo em cargos políticos

A parlamentar está atualmente presa na Itália, onde aguarda decisão sobre pedido de extradição feito pelo governo brasileiro. A prisão no exterior está relacionada a outro processo, no qual Zambelli foi condenada por invadir sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Com o trânsito em julgado, o STF pode comunicar a Câmara dos Deputados para dar início ao processo de cassação do mandato, conforme prevê a Constituição em casos de condenação criminal definitiva.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter