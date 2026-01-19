A- A+

Política STF torna ré mulher que hostilizou Flávio Dino em avião Maria Shirlei Piontkievicz foi acusada dos crimes de injúria, incitação ao crime e atentado contra a segurança de transporte marítimo, fluvial ou aéreo

O Supremo Tribunal Federal (STF) tornou ré a mulher que hostilizou o ministro Flávio Dino dentro de um avião em São Luís, no Maranhão, em setembro do ano passado.

A 1ª Turma da Corte recebeu, por unanimidade, a denúncia contra a enfermeira Maria Shirlei Piontkievicz, de 57 anos. A decisão foi tomada pelos magistrados em dezembro e o acórdão do caso foi publicado no Diário de Justiça Eletrônico (DJE) na sexta-feira passada.

A confusão ocorreu pouco antes da decolagem do voo para Brasília. Piontkievicz foi acusada dos crimes de injúria, incitação ao crime e atentado contra a segurança de transporte marítimo, fluvial ou aéreo. A Turma é composta pelos ministros Flávio Dino, Cármen Lúcia, Alexandre de Moraes e Cristiano Zanin.

A intimidação ocorreu um dia antes do início do julgamento do núcleo central da trama golpista no STF. Segundo relatos, Shirlei partiu para cima de Dino aos berros e tentou agredi-lo, mas foi contida pelo segurança do ministro. Também teria gritado que "não respeita esse tipo de gente" e que "este avião está contaminado". Em seguida, ainda perguntou: "onde o comunismo deu certo?".

Dino, que já foi governador do Maranhão pelo Partido Comunista do Brasil, estava sentado e trabalhando, de cabeça baixa, e ficou calado. A assessoria do ministro disse à época que a passageira gritava frases como “o Dino está aqui”, apontando para o ministro. "Uma clara tentativa de incitar uma espécie de rebelião a bordo", diz trecho da nota.

Piontkievicz é enfermeira e servidora da Secretaria Estadual de Saúde do Paraná. Como mostrou a coluna Lauro Jardim, ela estava em São Luís com um grupo de 16 pessoas, que viajou ao Maranhão para fazer turismo. Nas redes sociais, costuma fazer postagens críticas ao STF, ao governo Lula e à esquerda.

O processo do caso, que tramita em sigilo, foi autuado em setembro no STF. Dois meses depois, a denúncia da Procuradoria Geral da República (PGR) foi analisada em plenário virtual de 12 a 20 de dezembro.

