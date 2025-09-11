Sex, 12 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta12/09/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Política

STF/Moraes: O que leva à pacificação é o devido processo legal e aplicação da Constituição

O ministro Cristiano Zanin, presidente da 1ª Turma, determinou a suspensão da sessão por cinco minutos para, em seguida, fazer o anúncio

Reportar Erro
Alexandre de Moraes é relator do processoAlexandre de Moraes é relator do processo - Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, afirmou que o julgamento da ação penal do golpe - que está prestes a terminar - vai mostrar que não é um golpe de Estado, com tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, que leva à pacificação.

Leia também

• Transparência Internacional diz que STF "cumpre seu papel" ao condenar Bolsonaro

• Primeira Turma do STF condena Paulo Sérgio Nogueira a 19 anos de prisão

• STF: 1ª Turma condena Almir Garnier a 24 anos, sendo 21 anos e 6 meses de reclusão

"O que leva à pacificação é o devido processo legal, um julgamento público e transparente desse e a aplicação da Constituição e das leis. Isso leva as feridas a serem curadas, para que a democracia fique mais forte e para que nunca mais se repita uma tentativa de golpe de Estado", apontou.

O ministro Cristiano Zanin, presidente da 1ª Turma, determinou a suspensão da sessão por cinco minutos para, em seguida, fazer a proclamação do resultado do julgamento.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter