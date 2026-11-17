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BRASIL STJ dá prazo de 90 dias para Buzzi desocupar apartamento funcional após afastá-lo do cargo A decisão está ligada à condenação do magistrado em razão de acusações de importunação sexual e assédio

O ministro Luis Felipe Salomão, presidente do Superior Tribunal de Justiça, deu um prazo de 90 dias para que o ministro Marco Aurélio Buzzi desocupe o apartamento funcional que lhe foi cedido quando passou a integrar a Corte.



A decisão está ligada à condenação do magistrado em razão de acusações de importunação sexual e assédio. Em agosto, o STJ impôs a Buzzi a pena de disponibilidade com proposta de perda do cargo, abrindo caminho para que o ministro seja excluído dos quadros da magistratura.

"Se o magistrado sancionado administrativamente com a pena de disponibilidade - ainda mais que houve, no caso, a indicação e a propositura de ação para perda do cargo -, então perde o direito ao recebimento de auxílio-moradia, pela mesma razão deve cessar o uso do imóvel funcional, mediante extinção da permissão", destacou Salomão.



Segundo o despacho, Buzzi terá que entregar as chaves do imóvel à Secretaria de Administração do STJ para vistoria e conferência do mobiliário que seja de propriedade do Senado. O ministro também terá de devolver equipamentos e bens que estejam sob sua responsabilidade. A decisão segue sugestões da Diretoria-Geral do STJ, que vai barrar e ajustar acessos, credenciais e recursos da Corte a Buzzi.

A decisão se dá em paralelo à tramitação, no Supremo Tribunal Federal, da ação em que a Advocacia-Geral da União pediu a perda do cargo de Buzzi. O pedido segue a proposta feita pelo STJ, ao condenar o ministro na esfera disciplinar. O relator do caso é o ministro Kassio Nunes Marques.





No despacho assinado nesta terça, Salomão citou a ação que corre perante o STF e destacou que, naquele processo, Nunes Marques, reconheceu que a permissão de uso do imóvel funcional está ligada ao exercício do cargo na sede do tribunal. "Não há dúvida quanto a necessidade de devolução do imóvel", ponderou o presidente do STJ mencionando a decisão do Supremo.

Quando analisar o caso de Buzzi, o STF vai decidir se o ministro deve perder o cargo, conforme proposta do Superior Tribunal de Justiça, ou não. Ainda não há data para que tal julgamento ocorra. Caso a exclusão do ministro da magistratura seja determinada, o STF vai definir os efeitos práticos da pena. O Supremo deve discutir, por exemplo, se a perda de cargo implica somente na perda do salário ou de outros benefícios, como plano de saúde. Também devem ser discutidas questões relacionadas a contribuição previdenciária do ministro.

No centro da condenação de Buzzi estão duas acusações: a de uma jovem que afirma ter sido vítima de importunação sexual durante uma viagem ao litoral de Santa Catarina e a de uma ex-servidora do gabinete do ministro, que o acusa de assédio sexual. Buzzi nega as acusações e sustenta que é inocente. Em alegações finais, a defesa sustentou ter apresentado provas de que os fatos relatados pelas vítimas "não teriam como ocorrer".



Uma das vítimas é filha de um casal de advogados, que eram amigos de Buzzi e estavam hospedados em sua casa de praia localizada no litoral catarinense, em janeiro deste ano.

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