CORTE STJ torna governador do Acre réu por corrupção Ministros negaram, contudo, pedido feito pela PGR para afastar Gladson Cameli do cargo

O Superior Tribunal Justiça (STJ) recebeu nesta quarta-feira uma denúncia apresentada contra o governador do Acre, Gladson Cameli (PP), pelos crimes de organização criminosa, corrupção ativa e passiva, peculato, lavagem de dinheiro e fraude a licitação. Os ministros negaram, contudo, um pedido para afastá-lo do cargo

A decisão foi tomada, por unanimidade, pela Corte Especial, formada pelos 15 ministros mais antigos do STJ. O voto da relatora, Nancy Andrighi, foi seguido por todos os integrantes do colegiado. Andrighi afirmou que as condutas são graves, mas que não justificam o afastamento por não estarem ocorrendo no momento:

— Embora demonstrada a gravidade das supostas condutas delitivas imputadas ao acusado, os fatos narrados na denúncia não se revelam contemporâneos, razão pela qual eu voto para indeferir, por ora, o pleito ministerial (pelo afastamento), sem prejuízo da decretação da citada medida caso reste demonstrado nos outros inquéritos a mim distribuídos a subsistência ao risco à ordem pública — afirmou Andrigui.

De acordo com a denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR), as supostas práticas ilícitas teriam causado prejuízos de quase R$ 11,7 milhões aos cofres públicos. A defesa do governador nega qualquer irregularidade.

