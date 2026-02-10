A- A+

INVESTIGAÇÃO STJ vai investigar segunda denúncia de importunação sexual contra ministro Marco Buzzi Em nota, defesa de magistrado afirma que "não cometeu qualquer ato impróprio, como será possível demonstrar oportunamente no âmbito dos procedimentos já instaurados"

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) vai investigar uma segunda denúncia de importunação sexual feita contra o ministro Marco Buzzi, integrante da Corte. Ele apresentou uma licença médica na manhã desta terça-feira e pediu afastamento do cargo por 90 dias.

A segunda denúncia foi feita ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ). A vítima já prestou depoimento à Corregedoria Nacional de Justiça.

Uma reunião entre os ministros do STJ nesta terça vai avaliar se a nova investigação vai ocorrer de forma separada ou se será anexada à sindicância já aberta após o primeiro caso. Além disso, os ministros devem determinar o afastamento de Buzzi, mesmo que ele já tenha apresentado a licença.

Procurada, a defesa do ministro do STJ afirma em nota que magistrado “não cometeu qualquer ato impróprio, como será possível demonstrar oportunamente no âmbitos dos procedimentos já instaurados”.





Os advogados do magistrado pontuam que “o vazamento antecipado de informações não checadas, alheias aos canais institucionais e antes mesmo do acesso da defesa aos autos, revela um esforço deliberado de constranger o devido processo legal e influenciar indevidamente futuras decisões judiciais”.

Os advogados de Buzzi ainda destacam que, “até o presente momento, a defesa não teve acesso aos autos, muito embora já tenha apresentado pedido de habilitação desde a semana passada”, e que “não há, portanto, qualquer base jurídica ou factual que permita manifestações responsáveis sobre fatos ainda indefinidos — muito menos julgamentos públicos antecipados”.

"Realizando diligências"

Em nota divulgada nesta segunda-feira, o CNJ informou que "segue realizando diligências, com a oitiva, nesta data, de possível vítima de fatos análogos àqueles objeto de procedimento em curso, tendo sido aberta nova reclamação disciplinar para apuração destes novos fatos".

Ainda segundo o CNJ, "tais procedimentos tramitam sob sigilo legal, medida indispensável para preservar a intimidade e integridade das pessoas envolvidas e para a adequada condução das investigações".

A primeira denúncia contra o ministro, por suposto caso de importunação sexual, foi apresentada por uma jovem de 18 anos que relatou ter sido vítima de Buzzi durante as férias que passava com a família na casa do ministro em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Na semana passada, a vítima foi ouvida pela Corregedoria e confirmou o episódio.

A defesa de Buzzi também nega que o ministro tenha cometido "qualquer ato impróprio, como será possível demonstrar oportunamente no âmbito dos procedimentos já instaurados".

Na última quarta-feira, o STJ abriu uma sindicância para apurar a conduta do magistrado — que pediu licença médica de 10 dias após as acusações virem a público.

Segundo a primeira denúncia, o episódio teria acontecido em 9 de janeiro quando a jovem, filha de um casal de amigos do magistrado, estava tomando banho de mar e ele teria tentado agarrá-la repetidas vezes. A família teria deixado a casa do ministro imediatamente e registrado boletim de ocorrência em São Paulo.

A sindicância aberta no STJ terá como objetivo reunir e analisar os documentos já formalizados em outras instâncias, como o boletim de ocorrência registrado pela família da denunciante e cópias de depoimentos prestados no âmbito do CNJ. A comissão também deverá examinar os elementos que já constam nos autos administrativos antes de qualquer deliberação sobre eventuais desdobramentos.

