Subprocurador aciona TCU contra Erika Hilton por contratação de maquiadores como assessores

A- A+

O subprocurador-geral do Ministério Público (MP) junto ao Tribunal de Contas da União (TCU) Lucas Rocha Furtado protocolou uma representação contra a deputada Erika Hilton (PSOL-SP). Na manifestação, a qual o Glonoteve acesso, ele pediu a abertura de uma investigação pela contratação de dois de seus maquiadores como assessores na Câmara.

O caso repercutiu nas redes sociais nesta semana entre integrantes da oposição, que também enviaram um pedido de apuração para o caso para a Procuradoria-Geral da República.

No documento, o subprocurador fez menção às nomeações dos profissionais Ronaldo Hass e Índy Motiel como secretários parlamentares de Erika, mas afirma que as contratações configurariam "desvio de finalidade".

"Verifica-se que os assessores em questão, a despeito de alegações em sentido contrário, foram contratados em razão de sua qualificação como maquiadores e, de fato, exerceram essa atividade em benefício direto da deputada", diz Furtado na representação protocolada na última quarta-feira.

Ele também afirma que a situação também representaria "a violação ao princípio de impessoalidade" e solicitou que, caso confirmadas as irregularidades, o TCU determine o ressarcimento de eventuais prejuízos aos cofres públicos.

O caso também virou assunto de uma representação apresentada à PGR pelo deputado Paulo Bilynskyj (PL-SP) e pelo líder do PL na Câmara, Zucco (PL-RS). No pedido, eles solicitaram a apuração da conduta de Erika sob suspeita das práticas de improbidade administrativa e quebra do decoro parlamentar.

Em resposta, a deputada negou a contratação dos profissionais com verba de seu gabinete.

"O que eu tenho são dois secretários parlamentares que, todos os dias, estão comigo e me assessoram em comissões e audiências, ajudam a fazer relatórios, preparam meus briefings, dialogam diretamente com a população e prestam um serviço incrível me acompanhando nas minhas agendas", ela escreveu em um post no X na última terça-feira.

Na publicação, ela também afirmou que os conheceu como maquiadores, mas disse que "identificou outros talentos" e os chamou para trabalhar com ela. "Quando podem, fazem minha maquiagem e eu os credito por isso", declarou.

Entenda o caso

Listado como assessor da deputada desde maio do ano passado e com salário bruto de R$ 9.678,22, o maquiador de São Paulo Ronaldo Hass assina produções de Erika para momentos como o show da Beyoncé em Paris na semana passada, segundo um post compartilhado no Instagram pelo stylist Bruno Pimentel.

Em seu perfil no Instagram, Hass também compartilhou maquiagens feitas para a parlamentar para ocasiões como a "Marsha Trans" em Brasília no ano passado e o desfile técnico da Paraíso da Tuiuti, escola de samba carioca pela qual ela desfilou em março deste ano.

Também creditada por maquiagens e penteados de Hilton, Índy Montiel também aparece como assessora da deputada desde dezembro do ano passado, com salário bruto mensal de R$ 2.126,59. Ao mostrar detalhes das produções nas redes sociais, ela se refere à parlamentar como "musa" e "living doll" (boneca viva, traduzida do inglês).

Veja também